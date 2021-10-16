Ortaokul öğrencisi 15 zeka oyununu dijital uygulamaya dönüştürdü

Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf ve Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Nilda İçmeli, Kovid-19 salgını döneminde arkadaşlarıyla bir araya gelemediği için oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale taşıyarak "Atlas Game" isimli Android ve IOS uygulamasına dönüştürdü.

13 yaşındaki Nilda, salgın döneminde uzaktan eğitime geçildiği için BİLSEM'de dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyelerinde tek ya da arkadaşlarıyla oynadığı analitik ve bilişsel yetenekleri geliştiren oyunlardan uzak kaldı.

Bu süreçte söz konusu oyunları dijital dünyaya aktarıp arkadaşlarıyla oynamak isteyen Nilda, fikrini BİLSEM'deki yöneticilerine açtıktan sonra uygulama için kolları sıvadı.

Dünya ve Türkiye'yle ilgili bilgilerin olduğu, hikayeleştirilmiş tarzıyla dikkati çeken oyun için üniversite öğrencisi kuzeniyle bir yıl çalışan Nilda İçmeli, Android ve IOS marketlere girmek için merkezdeki öğretmenleriyle son güncellemeleri yapıyor.

"Atlas Game", her seviyesi bilgiye dayalı olduğu için tüm velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarına oynatabileceği bir oyun olma özelliğini taşıyor.

Oyun, çocukların hızlı ve analitik düşünme becerilerini artırarak, dünya üzerindeki ülkeleri gezip onlara ilişkin bilgi almalarına olanak tanıyor.

Uygulama, tamamlandıktan sonra Android ve IOS marketlerde ücretsiz indirilebilecek.

- "Pandemide merkezdeki oyunları oynayamadığım için onları dijitale aktarmak istedim"

6 yıldır BİLSEM öğrencisi olan Nilda, zeka oyunlarına ilgisini ve Atlas Game uygulamasının sürecini AA muhabirine anlattı.

BİLSEM'deki en sevdiği dersin "Akıl oyunları dersi" olduğunu söyleyen Nilda, "Pandemide merkezden ayrı kaldığımda en çok zeka oyunlarını özledim. Evde kendi kendime oynasam da etkileşim olmadığı için hoşuma gitmiyordu. O dönemde aklıma burada oynadığımız oyunları birleştirip dijitale aktarmak fikri geldi. Fikrimi müdürüme anlattım, o da beğendi ve kuzenim İrem ablamla oyunu geliştirmeye başladık." diye konuştu.

İmam hatip öğrencisi Nilda, oyunun diğer oyunlardan farklı olması ve insanlara katkı sağlaması için çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Oyunun içinde pratik zekayı, analitik zekayı geliştirmeye yönelik 15 farklı oyun var. Oyunda aynı zamanda kültürel zenginliklere de yer vermeye çalıştık. Oynarken dünya ve Türkiye'den yerler var. Uzayla ve bilim insanlarıyla ilgili bilgiler var. Herkes için ilgi çekici bir oyun olacağını düşünüyorum."

Oyunun tasarım ve yazılım kısmının bir yıl sürdüğünü kaydeden Nilda, Atlas Game oyununun birçok kişi tarafından ilgi göreceğine emin olduğunu dile getirdi.

- "BİLSEM benzer birçok projeye de kaynaklık etti"

Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı BİLSEM Müdürü Güven Yıldız da oyunun kendilerini çok memnun ettiğini, BİLSEM'in benzer birçok projeye de kaynaklık ettiğini anlattı.

Yıldız, Milli Eğitimi Bakanı Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olduğu dönemde yaklaşık 70 dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyesi açıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"O dönemde biri de bizim kurumumuzda kuruldu. Atölyede bu tarz çalışmalarını yapılıp böyle bir meyve almak bizi tabii ki mutlu etti. Atlas Game ulusal ve uluslararası paydaşlarımızdan olumlu dönüşler aldı. Nilda gibi öğrencilerimiz Bilim Sanat Merkezlerinde çok fazla. Ülkemize olan katkıları da bizi çok mutlu eder. İnşallah daha fazla projeyle Bilim Sanat Merkezleri daha fazla ismini duyuracak."

- BİLSEM hakkında

Özel yetenekli, üstün zekalı öğrencilerin bireysel yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan BİLSEM, örgün eğitime destek olmak için her ilde bulunuyor.

Zorlu sınavların ardından BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 5 aşamalı bir eğitim programına alınıyor. Tüm programlar, öğretmenler tarafından öğrenci merkezli olup öğrencilerin problemlere farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek tarzda hazırlanıyor.

Programların uygulanmasında örgün eğitimden tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller kullanılıyor. Okullarda proje tabanlı öğrenme modeliyle eğitim sağlanıyor ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun ürün/projeler gerçekleştirmeleri bekleniyor.