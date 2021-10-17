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Başkan karar aldı: İlçe haciz korkusuyla yaşıyor

Antalya'nın Gazipaşa Belediyesi, emlak vergisi alacaklarını ödemeyen yaklaşık 5 bin kişinin aracına haciz koydurup yakalama kararı çıkarttı. 100-300 lira gibi küçük meblağlar nedeniyle araçlarına el koyulmasından endişe eden vatandaşlar yola çıkmaya korkar hale geldi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 17 Ekim 2021 07:50
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Başkan karar aldı: İlçe haciz korkusuyla yaşıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Antalya'da CHP'li Gazipaşa Belediyesi, belediyeye emlak vergisi borcu olan yaklaşık 5 bin ilçe sakininin araçlarına hiçbir bildirimde bulunmadan haciz koydurup sahipleri hakkında yakalama kararı çıkarttı. Çocuğunun üniversite yurt kaydını yaptırmak için il dışına çıkan, hastaneye giden vatandaşların, farklı şehirlerde iş yapan esnafların da aralarında bulunduğu binlerce kişi, araçlarına koyulan haciz kararıyla yollarda kaldı.

450 TL BORCA YAKALAMA

Aracıyla, Gazipaşa'dan Antalya'ya hastaneye gittiğini belirten Hüseyin Yağmur, "Alanya'da bir anda polisler önümü kesti, aracımda haciz olduğunu ve yakalama kararı bulunduğunu söylediler, böyle bir şeyin olamayacağını belirttim. Yakalama kararının Gazipaşa Belediyesi'ne olan 450 liralık emlak vergisi borcum yüzünden çıkarıldığını öğrenince adeta şok oldum. Bunun bir belediye tarafından yapılmış olması ise çok üzücü" dedi.

300 LİRA İÇİN YAYAN KALDI

Duvar kağıdı işi yapmak için Denizli'ye gittiğini ve dönüş yolunda aracına el koyulduğunu söyleyen esnaf Musa Duman yaşadıklarını şöyle anlattı: "Uygulama noktasında, belediye tarafından koyulan bir yakalama kararı olduğu belirtilerek polis ekipleri tarafından aracım bağlandı ve otoparka çekildi. Bir arkadaşım gelip beni aldı, rencide oldum, inanın çok farklı şehirlerde benim gibi binlerce mağdur olan Gazipaşalı var. 100 liralık borç için, herhangi bir bildirim ya da tebligat yapmadan insanların araçlarını bağlattılar, ayıptır, günahtır." Çocuğunu yurda yerleştirmek için Ankara'ya giden bir başka vatandaşın aracı da Belediye'ye olan 300 lira borcu için gece yarısı Afyon'da bağlandı.

SOSYAL MEDYA ŞİKAYET DOLU

Borçlarından dolayı araçları için yakalama kararı çıkartılan genç, yaşlı binlerce insanın yol kontrolü sırasında araçlarının bağlanması Gazipaşa Belediyesi'ne yönelik eleştirilere neden oldu. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösterdi.

Partililer de öfkeli

Gazipaşa Belediyesi'nin alacaklılarının tahsili için vatandaşların araçları üzerine yakalama kararı koydurmasına partililer ve CHP'li ilçe yönetiminden bazı isimlerin de sert tepki verdikleri öğrenildi. Haciz uygulamasının yanlış olduğunu belirten Gazipaşa eski Belediye Başkanı CHP'li Cem Burak Özgenç şöyle devam etti: ''Yakalama kararı yerine haciz kararı alsalardı, bu mağduriyetler ortaya çıkmazdı. Bizler halk tarafından seçimle geldik. Bizi halk seçti o koltuğa oturttu. Durum böyle olunca yolda, sokakta borcundan dolayı insanlar yakalanınca halkın arasında büyük tepki oldu. Ben olsaydım araç ve mülklere haciz koydururdum. Bu insanlar satış yapacakları ya da başka bir işlem yapmak istediklerinde borçlarını ödemek zorunda kalırlardı. Haciz ve yakalama kararı arasında çok fark var. Yakalama kararı yerine haciz kararı alsalardı bunların hiç biri olmazdı. Belediyelerin alacaklarını tahsil etmek istemesi tamamen hakkıdır ancak bunun yolu vatandaşın aracına yakalama kararı çıkartmak değildir."

YUSUF ÖZDEMİR
#antalya# gazipaşa# haciz
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