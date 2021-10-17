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FETÖ yine örgütleniyor

FETÖ 15 Temmuz'dan sonra kapattığı öğrenci evlerini tekrar açmaya başladı. Üniversitede okuyanlarla liselilere kanca atan örgüt, öğrencilere de kod isim veriyor. Bu evlerde kalacak olanların titizlikle seçildiği, örgütsel toplantıların internet üzerinden yapıldığı ortaya çıktı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 17 Ekim 2021 07:58
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FETÖ yine örgütleniyor

FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin hazırlanan Emniyet fezlekesinde ilginç tespitler yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede, örgütün güncel öğrenci yapılanması hakkında geniş bilgilere yer verildi. Örgütün 15 Temmuz'dan sonra sadece üniversite öğrencileri arasında değil, liseye giden öğrenciler arasında da yapılandığı ortaya konuldu. Üniversite öğrencilerinin kaldığı evlere lise öğrencilerinin de gönderildiği ve örgütsel sohbetler yapıldığı belirtildi.

TİTİZLİKLE SEÇİLİYORLAR

Örgütün 2016'daki darbe girişiminden sonra kapattığı öğrenci evlerini yeniden faaliyete geçirdiği anlatıldı. Bu evlerin 2020 yılında da açılmaya devam ettiği kaydedildi. Öğrenci evlerinden sorumlu FETÖ abileri örgüte eleman kazandırma, örgütün devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak için İstanbul'da üniversite kazanan öğrencileri gözüne kestirdi. Örgütün sözde üst yönetiminden alınan talimatla örgüt evlerinde kalacak öğrencilerin ya kendilerinin ya da aile bireylerinin FETÖ ile irtibatının veya iltisakının olmasına dikkat edildiği polis fezlekesine yansıdı.

İNTERNETTEN ÖRGÜTSEL TOPLANTI

Yeniden faaliyete geçirilen örgüt evlerinde örgütsel geçmişi bulunmayan kimsenin kalmaması yönünde kesin talimat verildiği, polis baskınlarına karşı birtakım önlemler alındığı tespit edildi. Öğrencilere "Telegram" başta olmak üzere internet veri tabanlı programlar üzerinden yarışma adı altında gönderilen internet adresleri üzerinden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kitapları ile örgüte ait kitapların okutturulduğu ve bu yarışmada para ödülü verildiği ortaya çıktı. Öğrencilerin örgütsel sohbetlere de yine bu yolla katıldıkları vurgulandı.

ÖĞRENCİLERE KOD İSİM VERİYORLAR

Polis fezlekesinde FETÖ evlerinin çoğunun kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları ve kira sözleşmelerinin başka şahıslar adına veya evlere yerleştirilen öğrenciler adına yapıldığı ortaya konuldu. Örgüt evlerinde GSM hattı araması yerine haberleşmenin internet veri tabanlı programlar üzerinden sağlandığı belirlendi. Öğrencilere kendi adları yerine kod isimlerin verildiği ve bu evlerde kalan öğrencilere ilgilendikleri diğer küçük yaştaki çocuklara isimlerini söylememeleri yönünde telkinde bulunulduğu fezlekede yer aldı.

Mağduru oynayın

Örgüt abilerinin öğrencilere, bu evlere polis baskını yapılmasına karşı verdikleri tavsiyeler de fezlekede detaylı şekilde anlatıldı. Bu gibi durumlarda öğrencilerden bir hikaye uydurmaları, evde kalanların birbirlerini üniversiteden tanıdıklarını söylemeleri, maddi durumdan dolayı bu evlerde kaldıklarını beyan ederek mağdur rolü oynamaları istenmiş. FETÖ abilerinin ayrıca "Polisin tespitlerini inkar edip tutuklanırsanız, örgüt içindeki mertebeniz yükselir" diyerek itirafçı olunması ve yapılanmaya dair bilgi verilmesinin önüne geçmek istediği ortaya çıkarıldı.

Şahin Şen

#fetö# örgütlenme# öğrenci evi
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