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Mevsimlik işçiydi: Hem doktor hem avukat oldu

Şanlıurfalı Eyüp Tarımak, zor şartlar altında büyüdü. Tarlada çalıştı ama okulunu hiç aksatmadı. 11 yıldır doktorluk yapan Tarımak, bu yıl da hukuk fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını bekleyen Tarımak: İmkansız diye bir şey yok.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 17 Ekim 2021 08:23
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Mevsimlik işçiydi: Hem doktor hem avukat oldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde doğan ve zor şartlarda yıllarca mevsimlik işçi olarak çalışan Eyüp Tarımak azmetti ve başardı. Önce Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini ardından Beykent Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirerek büyük bir başarıya imza attı.

Hem doktor, hem avukat olan 39 yaşındaki Eyüp Tarımak şu anda Gaziantep'te özel bir hastanede pratisyen hekim olarak çalışıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan doktor Eyüp Tarımak, "Konya'da şeker pancarı çapası, Adana, Urfa ve Hatay'da pamuk toplama, Samsun'da fındık işçiliğinden mercimek toplamaya kadar her yerde çalıştım.

Hiçbir zaman yılmadım ve başardım. İmkansız diye bir şey yok"dedi. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde doğan ve zor koşullar altında yaşam sürdüren Eyüp Tarımak küçük yaştan itibaren yıllarca ailesiyle birlikte tarım işçiliği yaptı. Konya'da şeker pancarı çapaladı, Adana ve Hatay'da pamuk topladı, Samsun'da fındık işçiliği yaptı.

Ama o tüm zor şartlara rağmen derslerine çalıştı ve iki üniversite bitirmeyi başardı. Girdiği üniversite sınavında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Eyüp Tarımak 2010 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu. Azmi ve başarısıyla örnek olan Eyüp Tarımak bu yıl da Beykent Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirerek avukat oldu.

MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIM

Şu anda Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan Dr.Eyüp Tarımak, 8 kardeş olduklarını ve zor şartlar altında da olsa okuyup, başarılı olduğunu anlattı. SABAH'a konuşan 39 yaşındaki doktor Tarımak, "8 kardeşiz, zor şartlar altında babam bizi okuttu. Mevsimlik işçi olarak yıllarca farklı şehirlerde tarlalarda çalıştım. Yapmadığım iş kalmadı.

Zor şartlarda yaşam mücadelesi verdik. Ama annem ve babamın desteği sayesinde bu yerlere gelebildim. Annemin fedakarlığı çok fazla oldu. Benim en büyük şansım zorluğa rağmen okulların açıldığı gün beni tarladan okula göndermekte bir an olsun bile tereddüt etmeyen anne ve babaya sahip olmaktır. Annem ve babam bu konuda inanılmaz azim ve gayret gösterdiler" dedi.

KARDEŞİ DE DOKTOR

Bugünlerde avukatlık stajına başlayacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen evli ve 2 çocuk babası Tarımak, "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini 2010'da, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesini ise bu yıl bitirdim. Tıp fakültesinde okurken bile aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yazları tarlalarda çalıştım. Bir kardeşim daha doktor oldu, ailede dört üniversite mezunu var. Bir kardeşim de üniversitede okuyor. En küçük kardeşimiz üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Tarım işçisi gençlere tavsiyem hiç bir zaman eğitimlerini aksatmasınlar. İmkansız diye birşey yok. Yeter ki isteyin" dedi.

MEHMET YILDIRIM
#Eyüp Tarımak# şanlıurfa# doktor# avukat
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