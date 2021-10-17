7 bin TL maaşla çalışacak 1 milyon uzman aranıyor

Pandemi nedeniyle Türkiye ve dünyada e-ticaret hacmi beklenenin üzerinde büyürken, sektörde faaliyet gösteren girişimci sayısı katlandı. 2019'da Türkiye'de 70 bin civarında e-ticaret firması varken 2020'de bu rakam 250 bini aştı. Bu yıl sonunda bu rakamın 350 binlere ulaşacağını belirten Uluslararası E-ihracat Platformu (WORLDEF) Başkanı Ömer Nart, "Pandemide e-ticaret, 5 yılda kat edeceği mesafeyi 1 yıl içinde kat etti. Nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç da yükseldi. E-ticaret ekosisteminde lojistik sektörü de dahil olmak üzere 1 milyon kişilik istihdama ihtiyaç var. Kariyer platformlarında e-ticaretle ilgili iş ilanlarının sayısı da son 1.5 yılda yaklaşık 27 kat arttı. Sektörde birkaç yıl tecrübesi olanlar 7 bin TL'den işe başlıyor. E-ticaret direktörlerinin maaşı ise 45 bin TL'leri buluyor" dedi.

E-TİCARETİN DAVOS'U

E-ticaret sektörünün 21 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek World E-Commerce Forum'da masaya yatırılacağını anlatan Nart, şunları kaydetti: "Foruma dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarının üst düzey yöneticilerinin yer alacağı 400 kişi katılacak. E-ticaretin Davos'u, sektörün gelişimine önemli katkı sağlayacak."

50 KATI GELİR BIRAKIYOR

Bugün 994 milyar dolar olan dünya e-ihracat hacminden Türkiye'nin sadece 1.4 milyar dolar pay aldığına dikkat çeken UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç da, "Kg başına ihracat 1.5 dolarken, e-ihracatla bu rakam 50-60 dolarlara çıkıyor" dedi.

SİPARİŞLER ÇİN'DEN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Salgınla dünya tedarik pazarının yön değiştirdiğine dikkat çeken Nart, "Avrupa ve Amerikalı alıcılar artık ürünleri Asya ülkeleri yerine daha yakın pazarlardan tedarik etmeye başladı. Birçok firma Çin yerine Türk şirketlerinden alım yapmaya başladı. Bu trend e-ticaret tarafında da gözlemleniyor" ifadelerini kullandı.