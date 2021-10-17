Doğalgaz fiyatı uçtu BOTAŞ'ı dolar vurdu

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) 2022 mali hedeflerinden yüklü borçlanma çıktı. Resmi hedeflere göre, KİT'lerin borçlanma ihtiyacı önümüzdeki yıl yüzde 74.5 oranında artarak 38.5 milyar liradan 67.1 milyar liraya çıkacak. TMO borçlanmada rekor kırarken bu yıl nakit fazlası görünen Et ve Süt Kurumu (ESK), DMO ve Temsan şirketleri gelecek yıl borçlu KİT'ler kervanına katılacak.

TMO VE BOTAŞ COŞTU

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, önümüzdeki yıl en yüksek borçlanmayı, geçen yıl olduğu gibi yine TCDD yapacak. Bu yıl 12.6 milyar lira yatırım ve 16.8 milyar lira borçlanma hedefi belirleyen TCDD, önümüzdeki yıl ise 14.6 milyarlık yatırım yapabilmek için 19.7 milyar lira borçlanma yapmak zorunda kalacak. Tarım ve enerjide yaşanan sorunlar Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile BOTAŞ'ı (Boru Hatlarıyla Petrol Taşımacılığı) derinden etkiledi. Bu yıl 538 milyon lira borçlanacağı öngörülen TMO'nun gelecek yıl 9 kat artışla 5 milyar 153 milyon lira borçlanmak zorunda kalacağı hesaplandı. Doğalgaz ve kur artışından ciddi şekilde etkilenen BOTAŞ'ın da borçlanma ihtiyacı bu yıla göre 3.1 kat artarak 5.2 milyar liradan 16 milyar 360 milyon liraya fırlayacak.

EÜAŞ'DA BORÇLANACAK

Bu yıl 13.4 milyar liralık yatırım, 6.8 milyar lira da borçlanma yapacağı belirtilen Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO), önümüzdeki yıl petrol aramaya yönelik yatırımlarını 22 milyar 135 milyon liraya çıkaracak. Ancak bu yatırımlara kendi kaynakları yetmediği için 11 milyar 332 milyon liralık borçlanma ihtiyacı doğacak. Kur ile doğalgaz ve kömür gibi enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenen Elektrik Üretim A.Ş'nin (EÜAŞ) bu yıl 469 milyon lira olan borçlanma ihtiyacı gelecek yıl 7 kattan fazla artarak 3.4 milyar lirayı aşacak.

EKONOMİDEKİ KÖTÜ GİDİŞLE BORÇLU LİSTESİ KABARDI

Kur ile doğalgaz ve kömür gibi enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenen Elektrik Üretim A.Ş'nin (EÜAŞ) bu yıl 469 milyon lira olan borçlanma ihtiyacı gelecek yıl 7 kattan fazla artarak 3.4 milyar lirayı aşacak. Bu yıl 347 milyon lira nakit fazlası olan Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) da ekonomiden olumsuz etkilenerek önümüzdeki yıl 326 milyon lira borçlanmak zorunda kalacağı hesaplandı. Aynı şekilde nakit fazlası varken borçlular listesine ESK ile birlikte DMO 168 milyon lira, Temsan da 103 milyon lira borçlanma ihtiyacıyla girmek zorunda kalacak.

ERDOĞAN SÜZER