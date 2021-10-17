Hisarcıklıoğlu: Enflasyon, faizler ve döviz kurlarındaki sıkıntılarımız sürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odasının (YATSO) yeni hizmet binası açılışında konuştu.

Karbon elyaf üretiminde dünyada başlıca tesislerden birinin Yalova'da bulunduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

Yakında faaliyete geçecek OSB'lerin Yalova'nın karakterine uygun şekilde çevre dostu ve yeşil olması da ayrıca gurur verici. OSB'ler hayata geçince inşallah Yalova yeni bir sıçrama daha yapacak, inşallah milyar dolarlık yatırımları Yalova'ya çekecek. Her ay bir gemiyi suya indiriyoruz. Dünyanın gemi üretim merkezlerine, şehirlerine gemi satıyormuşuz. Bu işin uzmanlaşmış ülkesi Norveç'e, İskoçya'ya gemi satıyormuşuz. Bu ayrı bir girişimcilik, ayrı bir başarıdır. Tabii sıkıntılarımız yok mu? Var. Enflasyon, girdi maliyetlerinin artışı, faizler ve döviz kurlarındaki sıkıntılarımız sürüyor. Pandemi döneminde hiç bilmediğimiz bir denize açıldık. Böyle bir kriz görmedik. 100 yıl önce dünyada var olan bir salgından sonra dünyanın karşılaştığı bu dönem ama en iyi şekilde adapte olabilmek için 365 oda ve borsa başkanım sizlerin bütün dertlerini günlük, anlık aktarıyorlardı. Ben de ilgili bakanlara gece saat ikide hatta üçte bizzat aktarıyordum.

"Girişimcilik ruhunda umutsuzluk olmaz"

Mevcut sıkıntıların olduğunu ancak kültür ve girişimcilik ruhunda umutsuzluğun olamayacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

Biz hiçbir zaman umutsuz olamayız. Umutsuz olsak ertesi sabah dükkanın kapısını açamayız bile. Onun için bize yakışmaz. Bu zamana kadar yaşadığımız pek çok sıkıntılı süreci nasıl aştıysak bunun da üstesinden Türk özel sektörü olarak geleceğiz. Sıkıntıların hepsini aşacak iradeye ve imkana da ülke olarak sahibiz. Yeter ki burada olduğu gibi birlik ve beraberlik olsun. Birlik, beraberlik olursa çözülemeyecek bir şey yok. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Farklı olabiliriz, farklı da olmalıyız zaten. Sizden ricam; bir birinizi ötekileştirmeyin. Etnik kökeni, mezhebi, dini, farklı siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeyin. Allah istese hepimizi aynı yaratırdı. Farklılıklarımız aslında zenginliğimiz. O farklılıkları bir araya getirebilirsek ne mutlu bize.