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Yoğun bakımlarda yatanların üçte biri 30 yaş altı gebe hastalar

Trabzon'da Korona virüs nedeniyle yoğum bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastaların oluşturduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2021 09:49
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Yoğun bakımlarda yatanların üçte biri 30 yaş altı gebe hastalar

Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Trabzon'da yoğun bakımlarda doluluk oranı yaşanıyor. Özellikle yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluştururken, aşı yaptırmayan genç hastaların oranında da artış olduğu belirtiliyor.

Covid-19 vakalarında ülke genelinde ciddi artışların olduğuna dikkat çeken KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, aşı konusunda kesinlikle çok hassas davranılmasını gerektiğinin altını çizdi.

Aşılama oranlarının istenilen seviyelere oluşmadığını belirten Kaya, "Son dönemlerde gerçekten vaka sayılarında artışlar var. Bütün ülke bazında da bu böyle. Buradaki en önemli sebeplerden bir tanesi aşılama oranlarının maalesef hala istenilen seviyelerde olmayışı. Bunun yanı sıra yine enfeksiyondan korunma tedbirlerine yeterince riayet edilmemesi. Hatta bu anlamda maske, mesafe gibi kuralları biraz daha gevşettiğimizi söyleyebilirim. Elbette ki zaman süreci içerisinde insanlar bunalmış olabilir ancak sonuçta halihazırda bu salgın sıkıntılarıyla yüzleşiyoruz ve vaka sayılarında ciddi artışlarımız var. Dolayısıyla bu konuda sabırlı olmamız gerekiyor. Mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Aşılama konusunda kesinlikle çok hassas davranmamız gerekiyor. Çünkü bundan korunmanın salgını önleyebilmenin başka yolu yok gibi gözüküyor" dedi.

Yoğun bakımlarda yatan hastaların en az üçte bir kadarını 30 yaş altındaki gebe hastaların oluşturduğunu kaydeden Kaya, "Son dönemlerde genç hasta sayılarında bir artış var doğrudur. Özellikle de gebelerde. Aşı olmadıkları için bunlar yakın zamana kadar aşılarını yaptırmayan birçok gebe şu anda bizim yoğun bakımlarda yatıyor. Hastalar bazında en az üçte bir kadarını 30 yaş altındaki genç gebe hastaların oluşturduğunu söyleyebilirim. Bunun dışındaki gruplarda ortalama yaşa baktığımız zaman son birkaç hafta içerisinde biraz daha ağırlıklı olarak 40-60 yaş arasında bireyleri ağırlıkla beraberinde eşlik eden hastalıkları olan örneğin diyabet, kronik böbrek yetmezliği, akciğer hastalıkları olan bireyleri ağırlıklı olarak ciddi vaka şeklinde takip ettiğimiz vakalar bunlar olduğunu görüyoruz. Bunlar içerisinde de önemli oranda aşılama durumlarına baktığımızda ya aşılarını hiç yaptırmamış bireylerin olduğunu ya da eksik aşılama yapan bireylerin olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

65 yaş üstü kronik hastalıklara grip aşısı tavsiyesi

65 yaş üstü kronik hastalıkların grip aşısı yaptırmalarını tavsiye ettiklerini dile getiren Kaya, "Özellikle ölümcül giden Covid pandemisinde bizim aşılardan beklediğimiz en önemli kazanç ölümü önlemesi yoğun bakımlarını önlemesidir. Tam olarak aşılanmış bireylerde bunun neredeyse tamamına yakın sağlandığını görüyoruz zaten. Bunun yanı sıra enfeksiyon her halükarda aşılanmış bireyler içinde bulaştırıcı olabilir. 'Ben tam aşılanmışımdır, enfeksiyonu geçirmeyeceğim' anlamına gelmez. Geçiririm ama hafif bulgularla atlatırım. Yine bir başkasına bulaştırıcılığım söz konusu olabilir. Maske takmanın sosyal mesafe gibi önlemlere uymanın önemi de zaten burada kendini gösteriyor. Grip aşısı her dönemde Ekim ortasından başlar Kasım aylarında yapılmasını tavsiye ederiz. Daha gecikmiş de yapılabilir ancak bu dönemlerde yapılmasını arzu ederiz. Özellikle de yüksek riskli olan gruplara. 65 yaş üstü kronik hastalıkları olanlar bireyler gibi riskli gruplarda mutlaka yapılmasını isteriz. İçinden geçtiğimiz bu ciddi pandemi döneminde Kovid ile boğuşuyor olmamız grip olmayacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla mutlaka Kovid aşılamalarının dışında mutlaka özellikle risk grupları başta olmak üzere grip aşılarında vatandaşlarımızın yaptırmalarını şiddetle tavsiye ederim" diye konuştu.

"Şu an gündemde olan sık karşılaşılan virüsler kendi aralarında bir yarış içerisinde"

Aşıların yan etkilerinin olduğuna vurgu yapan Kaya. "Özellikle de en sık karşılaştığımız lokal kolda yapılan ağrı, kızarıklık, şişlik, ateş, eklem ağrısı gibi sistemik bulgular. Özellikle iki üç günde bunları daha sık görürüz. Tabi ki üst üste yaptırmak şeklinde değil birkaç hafta ara koyarak yaptırmak kişi açısından da daha mantıklıdır genel olarak ta önerilerde bu şekildedir. Şu an gündemde olan sık karşılaşılan virüslerde kendi aralarında bir yarış içerisinde. Hakim olan üstün gelen Covid. Dolayısıyla öncelikle Covid belasını savuşturmamız lazım. Covid aşısı her zaman öncelikli mutlaka olmak zorunda. Grip aşısı da mutlaka imkan dahilinde özellikle risk gruplarının yaptırması lazım. Bir virüsün kişiye enfekte etmesi diğer bir virüsün enfekte etmeyeceği manasına gelmez. Sadece Kovid ve grip virüsleri değil bunun influenza dediğimiz grip virüsü dışında bir çok farklı virüs de var. Soğuk algınlığı veya grip ya da bazen alt solunum yolu enfeksiyonlarına bile neden olabilir. Tabi ki hepsinin bir aşısı pratik anlamda yok" ifadelerini kullandı.

#trabzon# yoğun bakım# gebe#
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