Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti bugün başlıyor

Diplomatik misyon sayısı arttı, üst düzey ziyaretler hızlandı, ticaret hacmi katlanarak büyüdü.

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkileri son yıllarda ivme kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar Afrika'da 30'un üzerinde ülkeyi ziyaret etti.

Afrika'daki büyükelçilik sayısı 18 yılda 43'e yükseldi

2015-2020 yılları arasında karşılıklı yapılan üst düzey ziyaretlerin sayısı 500'ü aştı.

Türkiye-Afrika arasında yapılan üst düzey ziyaretlerin artması diplomatik ilişkilerin de gelişmesini sağladı. 2002 yılında Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayısı 43'e yükseldi. Ankara'da bulunan Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da 2008'den bu yana 10'dan 37'ye çıktı.

Afrika'ya uçuşlar da arttı

Diplomatik misyonların sayının artması kıtaya yapılan uçuş sayısını da yükseltti.

Afrika'ya ilk uçuşunu 1956'da gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), son yıllarda uçuş ağını hızla genişletti.

THY 2002'de kıtada 6 destinasyona ulaşırken, son olarak Angola'nın başkenti Luanda'ya gerçekleşen uçuşla bu sayı 61'e yükseldi.

Ticaret hacmi büyüyor

Diplomatik misyonların güçlendirilmesi ve uçuş sayısının artması ticaret hacmini de etkiledi. İş insanları, Afrikalı muhatapları ile yoğun bir ticari faaliyet içine girdi.

Ticaret hacmi 2002'ye göre 6 kat arttı. 2002 yılında 2 milyar 935 milyon dolarken 2020'de koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştı. Yeni hedef ise 50 milyar dolara ulaşmak.

Türkiye'nin Afrika açılımı

Türkiye, Afrika ile sadece ticari ilişkilerini geliştirmiyor, birçok alanda önemli adımlar da atıyor.

Türkiye Maarif Vakfı, Afrika'nın dört bir yanında 144 eğitim kurumu ve 17 öğrenci yurdu işletiyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Afrika'daki temsilcilik sayısı 22'ye ulaştı.

Yunus Emre Enstitüsü de Somali, Senegal, Moritanya, Gambiya, Sudan, Ruanda ve Nijerya'da açtığı merkezler ile Türkçe öğretimi ve kültür-sanat faaliyetlerini sürdürüyor.

Kızılay da öncelikle su ve yiyecek olmak üzere insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı uluslararası platformlarda da Afrika ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin koronavirüs aşısına erişimde yaşadığı adaletsizliğe şu sözlerle dikkat çekmişti:

"TURKOVAC'ı tüm insanlığın istifadesine sunacağız"

Afrika'dan Asya'ya halen ilk doz aşıya ulaşamayan yüz milyonlarca insan var. TURKOVAC'ı da tüm insanlığın dostlarımızın kardeşlerimizin istifadesine sunacağız, hiç endişeniz olmasın."