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'Ayakkabı' görünümlü Ulaş Gölü turizme kazandırılacak

Sivas'ta Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen ve uydu fotoğraflarında ayakkabıya benzetilen Ulaş Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, "İtalya çizme ile özdeşleşmiş, biz de Ulaş'ımızı ayakkabı gölüyle özdeşleştirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2021 11:30
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'Ayakkabı' görünümlü Ulaş Gölü turizme kazandırılacak

Sivas'ta 2016 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü, uydu fotoğraflarında ayakkabıya benzetiliyor.

Ulaş ilçesinde mesire alanı olarak da kullanılan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölün, ayakkabıya benzetilen görüntüsüyle tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, AA muhabirine, Ulaş Gölü'nün Google Earth'te ayakkabıya benzediğini öğrendiğinde çok şaşırdığını söyledi.

Gölü turizme kazandırmak için çalıştıklarını belirten Sözen, "İtalya çizme ile özdeşleşmiş, biz de Ulaş'ımızı ayakkabı gölüyle özdeşleştirmek istiyoruz. Burası belediyemize ait bir alan, daha önce bir proje yapılmış tamamlanamamış. Biz de destek vererek belediyenin burayı faaliyete geçirmesinde yardımcı olacağız." dedi.

- "Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz"

Sözen, suyun hayat olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir yerde deniz, göl olunca oranın çehresi değişiyor. Biz bu değeri Ulaş'ımıza kazandırmak istiyoruz. Hafik Gölü ve Zara Tödürge Gölü'nün turizme kazandırıldığı gibi biz de burasını turizme kazandırmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Burasıyla ilgili bir proje çalışması yapılması gerekiyor. Belediyemize her türlü desteği vereceğiz. Birlikte bir şeyleri yaparsak vatandaşımıza faydalı oluruz. Burası Sivas'ın önemli değerlerinden. Bu yıl kuraklıktan dolayı su biraz çekilse de inşallah yağışlar ile gölümüz dolacak. Gölümüzü çok iyi bir noktaya getireceğiz. Ulaş'ımızın coğrafi işaret belgeli döner ve etli ekmeği var. Bu ikisini de birleştirebilirsek ilçemizi bir seviyeye çıkaracağız."

Gölün ayakkabıyı andıran görüntüsünü avantaja çevirmek istediklerini ifade eden Sözen, "Bu tip denizleri, gölleri, coğrafi alanları insanlar bir şeylere benzettikleri zaman bir de bu somut benzerlik olduğu zaman daha çok ilgi çekiyor. İnsanlar daha çok görmek istiyor, bunu da değerlendirmek gerekir. Burası tam olarak bir ayakkabıya benziyor, bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Gölümüz doğal bir habibat alanı, bütün kuşların uğrak noktası. Turizme kazandırırken bunu da göz önünde bulundurmak lazım." diye konuştu.

- İlçe girişine gölün ayakkabı görünümlü fotoğrafları asılacak

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ise uydu fotoğraflarını görünce gölü ayakkabıya benzettiğini anlattı.

İlçenin gölden istifade etmesi için sürekli çalışmalar yaptıklarını aktaran İlbey, "Bundan sonra gölü turizm cenneti haline getireceğiz. Önümüzdeki yaz tamamen bu göle odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

İlbey, gölün ayakkabıyı andırmasının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirerek, "Göl ayakkabıya benziyor. Bugünden sonra Ulaş Gölü'nü turizme kazandırmak için her şeyi yapacağız. Hizmetlerimiz Ulaş Gölü'ne olacak. Gölün ayakkabıya benzediği fotoğrafları vatandaşların görmesi ve gelip gölü ziyaret etmesi için ilçe girişine asacağız." açıklamasında bulundu.

#Sivas# Ulaş Gölü# Alparslan Sözen
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