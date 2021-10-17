Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimini önleyen komandolar, 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2021 11:59
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.