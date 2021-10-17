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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerine yanıt veren ve "Türkiye bir hukuk devletidir. Kabile devleti değildir" diyen Erdoğan, "CHP'nin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Bu açıklama bir suçtur. Bu dil darbe dönemi dili" diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ekim 2021 12:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyareti öncesi basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Başbakanlığım dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e yükseldi."

"Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem taşıyor."

"Afrika ülkeleriyle işbirliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz."

"2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor"

Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Vesayet günleri geride kaldı, Türkiye hukuk devletidir."

"Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir."

"Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük.Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Hadi bakalım ne yapacağını göreceğiz, bu alan boş değil."

"Merkez Bankası bağımsız olmasa sana randevu vermezdi."

"Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur."

"(Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor. 'Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline.' Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz."

"Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu."

Erdoğan'dan anket tepkisi

"Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardılar."

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F-16 açıklaması

"Yeni F-16'lar almak suretiyle filomuzu genişletmek istiyoruz. ABD'nin F-35 ödemeleri karşısında böyle bir teklifi oldu."

#cumhurbaşkanı# erdoğan# kılıçdaroğlu
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