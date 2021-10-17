Kendini MİT amiri olarak tanıtıp emekli doktora hayatının kabusunu yaşattı

Antalya'da yaşayan emekli doktor O.U., kendisini telefonla arayan bir kişinin kendini MİT Operasyon Amiri olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından kopyalandığını duyması üzerine panikledi. O.U., telefondaki şahsın aynı zamanda kopyalanan kimlikteki kişilere yönelik operasyon yapılacağını da duyunca ne yapacağını şaşırdı. Şüphelinin talimatı doğrultusunda bankadaki 1 milyon TL'sini çeken O.U., durumdan şüphelenince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüphelileri yakalamak için O.U. ile ortak hareket edilerek operasyona hazırlanıldı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, O.U.'nun ikameti çevresinde yerlerini alırken, parayı almaya gelen S.D. isimli şüpheli ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

'Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma suçundan' ve 'Reşit Olmayanla Cinsel İlişki' suçlarından kaydı bulunduğu anlaşılan şüpheli S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.