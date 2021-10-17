Valilikten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Zonguldak Valiliği, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır" açıklaması yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2021 13:21
Zonguldak Valiliği, Hükümet Konağı'nın ön cephesinden kaldırılan "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Hükümet Konağı'nın ön cephesinde yer alan "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nin bina duvarlarında 2017'de yapılan tadilat nedeniyle kaldırılarak muhafaza altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından gündeme getirilerek ulusal bir kanalda habere konu olan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.