Haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka görülen il
2-8 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2021 13:30
2-8 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu.