Genç müzik öğretmeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
FETÖ yine örgütleniyor! İnternet üzerinden toplantı
FETÖ yine örgütleniyor! İnternet üzerinden toplantı
Haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka görülen il
Valilikten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Valilikten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur
Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor
Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Doğalgaz fiyatı uçtu BOTAŞ'ı dolar vurdu
Doğalgaz fiyatı uçtu BOTAŞ'ı dolar vurdu
7 bin TL maaşla çalışacak 1 milyon uzman aranıyor
7 bin TL maaşla çalışacak 1 milyon uzman aranıyor
5 partiye Hazine'den 645 milyon lira yardım
5 partiye Hazine'den 645 milyon lira yardım
Başkan karar aldı: İlçe haciz korkusuyla yaşıyor
Başkan karar aldı: İlçe haciz korkusuyla yaşıyor
İkinci el otomobilde öldüren hile
İkinci el otomobilde öldüren hile
Meteoroloji'den art arda uyarılar! 44 kentte etkili olacak
Meteoroloji'den art arda uyarılar! 44 kentte etkili olacak
Yerel yönetimlerde işe alımlarda uyulması gereken etik ilkeler
Yerel yönetimlerde işe alımlarda uyulması gereken etik ilkeler
Emekli emniyet müdürü ile oğlu kazada yaşamını yitirdi
Emekli emniyet müdürü ile oğlu kazada yaşamını yitirdi
Ali Yalçın: Ek gösterge sistematiğinde adaletsizlik var
Ali Yalçın: Ek gösterge sistematiğinde adaletsizlik var
Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdidine Ak Parti'den tepki
Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdidine Ak Parti'den tepki
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlarla ilgili sert paylaşım
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlarla ilgili sert paylaşım
Yüz yüze eğitimin devamı için öğrencilere aşı çağrısı
Yüz yüze eğitimin devamı için öğrencilere aşı çağrısı
Bakan Fahrettin Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı
Bakan Fahrettin Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı
TRT'de bir koordinatör daha istifa etti
TRT'de bir koordinatör daha istifa etti
Emniyetten, polislerin yaşadıklarını anlatan video paylaşımı
Emniyetten, polislerin yaşadıklarını anlatan video paylaşımı
Polise şiddet uygulayan müdür hakkında açıklama: O müdür 15 Temmuz gazisi
Polise şiddet uygulayan müdür hakkında açıklama: O müdür 15 Temmuz gazisi
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Sendikalı olmayan memurlara 'Toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum olmayın' çağrısı
Sendikalı olmayan memurlara 'Toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum olmayın' çağrısı
Prof. Dr. Yavuz: Şu an genişlemiş bir dalga yaşıyoruz
Prof. Dr. Yavuz: Şu an genişlemiş bir dalga yaşıyoruz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Genç müzik öğretmeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dün akşam minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası sonrası kalbi duran ve olay yerinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen 24 yaşındaki müzik öğretmeni, kaldırıldığı hastanede gece hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 11 kişiden birinin daha durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2021 13:52
Yazdır
Genç müzik öğretmeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Araban istikametine seyir eden 27 AHU 357 plakalı M.K. idaresindeki Ford transit model minibüs, Yavuzeli ilçesi girişinde karşı istikametten gelen H.B.Ç. idaresindeki 06 LIJ 22 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç ve içerisindeki yolcular yol kenarındaki kayalık araziye savruldu. Meydana gelen feci kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralandıktan sonra kalbi duran 24 yaşındaki müzik öğretmeni Ezgi Cesur'a uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Tekrar nabzı atmaya başlayan ve Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Cesur, kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç öğretmenin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç öğretmenin memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

#gaziantep# müzik öğretmeni# kaza
Gece aracı dereye uçan sürücünün bugün cesedi bulundu
Gece aracı dereye uçan sürücünün bugün cesedi bulundu
17 yaşındaki oğlunun tabanca temizlerken vurduğu kadın öldü
17 yaşındaki oğlunun tabanca temizlerken vurduğu kadın öldü
Kendini MİT amiri olarak tanıtıp emekli doktora hayatının kabusunu yaşattı
Kendini MİT amiri olarak tanıtıp emekli doktora hayatının kabusunu yaşattı
Çaldıkları lüks otomobili internetten satmaya çalışırken yakayı ele verdiler
Çaldıkları lüks otomobili internetten satmaya çalışırken yakayı ele verdiler
Üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Böbrek taşı ameliyatında yanlış anestezi öldürdü
Böbrek taşı ameliyatında yanlış anestezi öldürdü

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay Başkanlığı, kadrosunun bulunduğu üniversiteye mecburi hizmeti bulunan araştırma görevlisinin Üniversite Yönetim Kurulu olmaksızın başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmesinin usule uygun olmadığına karar verdi!
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?

Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?

Görevden doğan suç, kamu görevlisinin görevindeki yetkilerini kullanması veya kullanmaması yoluyla islediği suçtur. Suçun işlendiği yer ve zaman önemli değildir.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Kamu kurumlarında vekaleten yapılan atamalarda ve ödenen vekalet aylığında zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Bu konuyu soru ve cevaplarla açıklamaya çalışacağız.
Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak

Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak

Cumhurbaşkanlığı kamuya güvenlik ve temizlik görevlisi temininde politika değiştiriyor!
İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı

İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı

Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları ileri sürülen 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Müdürü dün bir veda mesajı paylaşarak görevinden ayrılmıştı.
YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, pedagojik formasyon eğitiminin Pedagojik Sertifika Programı derslerinin Formasyon Eğitimi en fazla %40'ının uzaktan öğretimle yürütülebileceğini üniversitelere bildirdi!
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Ödüllü öğrenciler trafik kazaları için tasarladıkları cihazın patentini alacak

Ödüllü öğrenciler trafik kazaları için tasarladıkları cihazın patentini alacak

İzmir Arkas Bilim ve Sanat Merkezi bünyesindeki 3 ortaokul öğrencisi, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021'de birincilik kazandıkları, taşıtların kaza yaptığını anlık olarak bildirme özelliğine sahip cihaz projelerine patent almayı hedefliyor.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Bergüzar Korel'den 'Squid Game' isyanı

Bergüzar Korel'den 'Squid Game' isyanı

NETFLIX'te yayınlanan ve acımasız bir hayatta kalma yarışmasını anlatan Kore dizisi Squid Game'e (Kalamar Oyunu) yönelik tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, diziyi çocukların izlemesinin son derece sakıncalı olduğunu ifade ettiği bir dizi paylaşımıyla dikkat çekti.