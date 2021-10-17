Ödüllü öğrenciler trafik kazaları için tasarladıkları cihazın patentini alacak

İzmir Arkas Bilim ve Sanat Merkezi bünyesindeki 3 ortaokul öğrencisi, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021'de birincilik kazandıkları, taşıtların kaza yaptığını anlık olarak bildirme özelliğine sahip cihaz projelerine patent almayı hedefliyor.

Özel yetenekli yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğü İzmir Arkas Bilim ve Sanat Merkezinde, çocukların araştırma, geliştirme, üretme, sorun çözme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler veriliyor.

Trafik kazalarından etkilenen ortaokul öğrencileri Barkın Özsoy, Bade Bereketoğlu ve Ayşe Özdemir, danışman öğretmenleri Zeynep Deniz Koçal öncülüğünde proje geliştirmeye karar verdi.

Yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucunda araca yerleştirilen ve içerisinde sensör ve radyo frekansları bulunan bir cihaz tasarlandı.

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2021 finalinde "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi" kategorisinde Türkiye birinci olan İzmirli öğrenciler, "Acil Yardım Çağrısı" ismini verdikleri cihazın patentinin de alarak ulaşım araçlarında kullanılmasını amaçlıyor.

Takım kaptanı Bade Bereketoğlu, AA muhabirine, trafikte çok sayıda kazanın yaşandığına şahit olduklarını, bundan yola çıkarak bir çalışma yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Arkadaşlarıyla hemen işi koyulduklarını anlatan Bereketoğlu, "Öncelikle hava yastığı üzerinde bunu tasarlamaya çalıştık, böylece hava yastığı açıldığında ilgili yerlere bildirim gidecekti. Sonra bunun geliştirerek bir kutu üzerinden bunu yapmaya çalıştık. Projemiz kaza yapan aracın konumunu, takla atıp atmadığını, araçta bulunan kişi sayısını 112 Acil Çağrı Merkezine otomatik olarak bildirebiliyor. Projemizle can kayıplarını azalmasını hedefledik, günlük hayata geçirilmesiyle de birçok kişinin hayatının kurtarılacağını düşünüyoruz. TEKNOFEST'te bu anlamda çok sayıda proje vardı ve çalışmamızın birinci olması bizi çok memnun etti. Güzel bir çalışmaydı, hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

- "Radyo frekansıyla kazanın konumu daha net gönderiliyor"

Barkın Özsoy de uygulamanın teknik özelliklerini şöyle anlattı:

"Projemizde iki ünite var. İlk olarak uçaklarda kullanılan karakutu modelinden yola çıktık ve aracın ön orta kısmına monte edilebilecek bir kutu tasarladık. Prototipimizde bu kutuyu 3D yazıcı ile oluşturduk. İçerisine devrilme durumunda hasar bilgilerini kaydeden ivme sensörünü, konum bilgilerini kaydeden GPS sensörünü yerleştirdik ve haberleşmeyi sağlayan üniteyi kurduk. İkinci ünitede ise arkadan çarpma durumunda bilgileri alan basınç sensörünü yerleştirdik ve 1. ünite ile haberleşmeyi sağlayan modülü oluşturduk. Ayrıca araçtaki kişi bilgilerini kaydeden, kaza bilgilerini SMS ile acil yardım ekiplerine ve ikinci bir cep telefonuna ileten ek ünitemizi tasarladık. Sistemimizin yenilikçi yönleri arasında birde radyo frekansı ile kazanın konumunu daha net şekilde gönderebilmesi var. Kurguladığımız bu sistemle saniyeler içerisinde acil yardım ekiplerine kazanın konumunu, kişi sayısını ve çarpışma hasar bilgilerini gönderebiliyoruz."

Ayşe Özdemir ise TEKNOFEST'te ödül almanın kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Cihazın özellikle ağır hasarlı kazalarda kazazedelere daha hızlı ve kolay ulaşılmasını sağlayacağını dikkati çeken Özdemir, "Bu projeyle can kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. TEKNOFEST ödül almak bizim şevkimizi arttırdı. Umarım bunu daha ileriye taşıyabiliriz." dedi.

Proje koordinatörü Zeynep Deniz Koçal da merkezde öğrencilerle güncel sorunlara yönelik projeler geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bu projede de kaza sonrası durumun ilgililere bildirilmesinden yola çıktıklarını ve çözüm yöntemleri geliştirdiklerini anlatan Koçal, "Öğrencilerimiz uzman kişilerle görüşüp fikirler aldılar ve bu projeyi tasarladılar. Bu öğrencilerin aşamayacağı engel yok onlara güveniyoruz. Projemiz ödüllendirildikten sonra bu fikrin mutlaka hayata geçmesi gerektiğini düşündük. Patent almak için çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca İçişleri Bakanlığının ve yerli otomobil üreticilerinin dikkatini çekmek istiyoruz. Öğrencilerimiz bunu yerli imkanlarla projeyi tasarladılar büyüklerimizin dikkatini çekerek bu projenin daha ileriye taşınmasını ve ülkenin faydasına kullanılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arkas Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Erkan Erdik ise öğrencilerinin ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalara katılmalarını teşvik ettiklerini kaydetti.