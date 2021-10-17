Hem muhtar hem kahveci hem de bakkal

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıbozlar Mahalle Muhtarı 45 yaşındaki Hasan Dönmez, hem bakkal hem de kahvehane işletmecisi. 16 yıldan bu yana kahvehane işlettiğini anlatan Dönmez, "Son seçimlerde muhtar oldum. Mahallenin eksikliklerini gidermek için çalışıyoruz. Bütün sokaklarımıza taş döşedik. Aynı zamanda, hem bakkallık hem de kahvehane işletiyorum. 3 işimi de İşimi severek yapıyorum" dedi.