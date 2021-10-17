Kazada vefat eden emekli emniyet müdürü toprağa verildi

Dün gece Eskişehir'den Ankara istikametine seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve oğlu Buğra Çevik'in cenazeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yanı sıra Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve yakınları katıldı. Cenaze namazından önce polislerin omzunda musalla taşına koyulan tabuta Hasan Çevik'in eşi Birgül Çevik sarılarak gözyaşı dökerken, torunları Hasan Çevik'in ise asker selamı vermesi duygu dolu anlar yaşattı. Namaz esnasında Hasan Çevik'in oğlu Recep Çevik, Selçuk Çevik ve Talha Çevik ise hayatını yitiren babası ve kardeşi için gözyaşı döktü.

Emniyet müdürü'nün ölümüyle ilgili tır sürücüsü tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan tır sürücüsü Cengiz Alav, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Alav, tutuklandı.

Emekli emniyet müdürü Hasan Çevik (59) idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, dün Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav'ın kullandığı 06 DS 5256 plakalı tırla çarpışmıştı. Otomobil sürücüsü Çevik ile aynı araçta bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik (18), kaza yerinde hayatını kaybetmiş, tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.