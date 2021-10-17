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TÜED Başkanı: Maaş hesaplama sistemi değişmeli

Dernek Başkanı Ergün: - "Bugün asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılan çalışanlar, emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık alıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2021 18:03
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TÜED Başkanı: Maaş hesaplama sistemi değişmeli

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini istedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut emekli aylığı hesaplama sisteminin, emeklileri mağdur eden yapıda olduğunu söyledi.

Ergün, 2000 öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin net asgari ücretin üzerinde emekli aylık aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçmişte 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranı yarı yarıya düşürüldü. Bunun sonucu olarak emekli aylıkları da aynı oranda azaldı. Bugün asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılan çalışanlar, emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık aylıyor. Emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli."

- "Bazı emeklilerimiz 1500 lira aylıkla geçinmeye çalışıyor"

Ergün, emekli aylığı bağlama oranının yüzde 70'ten yüzde 35'e düşürülmesinin en çok asgari ücretli çalışanları mağdur ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Maalesef bugün emekli olan çok sayıda kişiye, asgari ücretin oldukça altında aylık bağlanıyor. Yaşadığımız yüksek enflasyon nedeniyle insanların asgari ücretle dahi geçinmekte zorlandığı bu ortamda, emeklilerimiz 1500 ila 2 bin lira civarındaki aylıkla tüm ay geçinmeye çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'in geçen gün katıldığı bir programda 'Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu özleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım' şeklindeki açıklamasını olumlu buluyoruz. Emekliler olarak, sayın Bakan'dan emekli aylığı bağlama hesaplamasında da taleplerimizin dikkate alınmasını ve değişikliğe gidilmesini talep ediyoruz."

#emekli aylığı
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