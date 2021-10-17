Kovid-19 aşısı karşıtları, İzmir'de miting düzenledi
İzmir'de bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı, PCR testi ve maske kullanımını protesto etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2021 18:14
Bornova Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen mitinge katılanlar, üst aramasının ardından alana alındı.
Maske, sosyal mesafe gibi salgınla mücadele kurallarına uymadıkları görülen eylemciler, sloganlar atarak Kovid-19 tedbirlerini ve aşıları protesto etti.
Mitingde konuşanlar da aşıların ve PCR testinin gereksiz olduğunu savundu.