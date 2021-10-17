Sinop'ta silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde meydana geldi. Evde açıkta bulunan tabancayla oynayan 15 yaşındaki R.A., silahın ateş alması ile 13 yaşındaki kardeşi R.A.'yı vurdu. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri çağrıldı.

Ağır yaralanan 13 yaşındaki R.A., Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüne sebep olan 15 yaşındaki R.A. ise gözaltına alınarak Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.