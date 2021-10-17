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Doğal bal için günlerce 'firari' arıların izini sürüyorlar

Antalya'nın Akseki ilçesinde arıcılıkla uğraşan vatandaşlar, firari arıları bulmak için günlerce sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını takip ederek doğal kovanları buluyorlar.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2021 20:32
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Doğal bal için günlerce 'firari' arıların izini sürüyorlar

Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde yaz aylarında Akseki'nin yaylalarında hayvanlarını otlatan ve aynı zamanda arıcılıkla uğraşan Ramazan Topaça ve Akseki ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Kara, kovanlarından kaçarak su kenarlarına gelen arıların peşine düşüp, doğada kendiliğinden yaptıkları kovanları buluyor.

Ağustos ayında arıların izini sürerek yerlerini belirleyen arıcılar, ekim ayında firari arıları bazen Toros Dağları'nda 2000 bin metre yükseklikteki dağlarda kayaların içinde, bazen de çürümeye başlamış ağaçların kovuğunun içlerinde buluyorlar.

Kovanlarda ortalama 3 ila 10 kilogram bal bulan Ramazan Topaça, tamamen doğal ortamda üretilmiş balı kendi kovanlarında ürettiklerinin neredeyse 10 katı fiyatına satıyor. Topaça, temmuz ve ağustos aylarında çeşitli nedenlerle kovanlarından kaçan arıların pisliklerinden ve sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını günlerce takip ederek doğal kovanlarını bulduklarını söyledi.

Bazen sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile birlikte izini sürdüğü arıları kilometrelerce mesafede yüksek rakımlı dağların eteklerindeki kayaların kovuğunda bulduğunu ifade eden Topaça, "Kaçan arıları Toroslar'ın zirvesinde yüksek kayalıkların deliğinde kolay kolay kimse bulamaz. Bu kayanın içinden bal almak için yanımızda götürdüğümüz ağaçlardan iskele yapıyoruz. Bazen kayaların yüksekliği 5-10 metreyi buluyor. Bu oldukça tehlikeli oluyor. Bazen de ormanların içinde ağaç kovuklarında buluyoruz. Bulduğumuz arılardan ise ne kadar bal çıkacağını bilemiyoruz. Artık bir şans meselesi " dedi.

"Kilosu bin 500 liraya kadar satılıyor"

Topaca, doğal kovanlara ulaşmasının hikayesini şöyle anlattı:

"Her yıl Manavgat ilçesinin Gebece Mahallesi'nden Akseki'nin yaylalarına hayvanlarımı otlatmaya geliyorum. Arıların her yıl temmuz, ağustos aylarında ilk uçuş zamanlarında pisliklerini takip ederek yuvalarına ulaşıyorum. Ayrıca sabah erken saatlerde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını takip ediyorum. Bunu bulmak oldukça zordur. Tehlikeli ve yorucudur. Bazen kilometrelerce 6-7 kilometre yürüyerek doğal kovanı bulmayı başarıyorum. Sarp dağlara gidiyoruz. Toros Dağları'nda bazen kuru ağaç kovuklarında, bazen sarp kayalarda buluyoruz. Daha sonra ise eylül ayında çiçek zamanı geçip bal zamanı gelince balını alıyoruz. Yüksek kayalıklara ise yanımızda götürdüğümüz ağaçlardan iskele yapıp balyozla kayayı kırıyoruz. Arıların ballarını aldıktan sonra arıları bir kovana katıp getiriyorum. Onları da yeniden yetiştiriyorum. Arıların yaşamasını sağlıyorum. Yılda bazen 5 kilo, bazen 40-50 kilo civarında bal buluyoruz. Bal tamamen organiktir. Yılda bu şekilde 10 civarında arı buluyoruz. Bu tamamen bir şanstır. Bazen arıların yaptığı peteklerde bal olmuyor. Bu organik balın kilosu bin 500 liraya kadar satılıyor. Bunu bulmak oldukça zor. Bazen 6-7 kilometre yürüyerek arılara ulaşıyoruz. Sarp dağlara gidiyoruz. 2-3 saat yürüyoruz."

Antalya'nın Akseki ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Kara ise, kayadan balı aldıktan sonra arıları da kovana taşıdığını ifade ederek, kraliçe arıyı kovana aldıktan sonra diğer arıların da onu takip ettiğine değindi. En son kraliçe arıyı kovana yerleştirdiğini belirten Kara, "Arıları kovana katmak oldukça zor. Her yıl 10-15 kovanlık arı buluyorum. Bu işler çok zordur. Tehlikeli ve yorucudur. Arılar bizleri sokuyor. Ben alışkın olduğum için bu mesleği severek yapıyorum" diye konuştu.

"Tamamen organik ve şifa kaynağı"

Kara, arıların yaptığı balın tamamen doğal ve organik şifa kaynağı olduğunu, Toroslar'ın zirvesindeki kekik ve yüzlerce çeşit çiçekten alınan balın da ender bulunduğunu kaydetti. Bilen kişilerin kendilerinden özellikle bu balı istediğini ifade eden Kara, kovanda üretilmiş normal balın kilosu 150 liradan satışa sunulurken, bu balı bin 500 liradan sattıklarını söyledi.

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