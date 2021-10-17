Fırtına Fenerbahçe'yi yıktı, zirveye doğru esti

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Ligde lider konumunda bulunan Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Maçın son anlarında Trabzonspor attığı 2 golle hem 3 puanı hem de Süper Lig'de liderliği aldı. Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe, 3. dakikada Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Sarı lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, 14 ve 23. dakikalarda gördüğü çift sarı kartla hakem Ali Şansalan tarafından oyundan ihraç edildi.

Trabzonspor'da Tasos Bakasetas, 25. dakikada serbest vuruştan attığı golle skora eşitliği getirdi.

Tasos Bakasetas, 87. dakikada penaltıdan topu filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. Maçta skoru belirleyen golü 90. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte puanını 21'e yükseltti ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.