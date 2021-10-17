85 yaşındaki Turan amca her gün cami bahçesini temizliyor

Altınyayla ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Turan Dalyan, ilçede bulunan Altınyayla Merkez Camii'nin bahçesini her gün gönüllü olarak temizliyor.

Haftanın her günü bahçeyi süpüren Dalyan, cuma akşamları da cami bahçesini suyla yıkıyor, süpürgesini ve küreğini alıp cami bahçesinin tamamını süpürüyor.

85 yaşındaki çınarın bu davranışı ilçe sakinleri tarafından da takdir ediliyor.

"Haftada bir gün yıkıyor, lavaboları temizliyor, çayırları biçiyor"

İlçe sakinlerinden Kemal Özalp, Turan Dalyan'ın günlük olarak caminin temizliğini yaptığını belirterek, "Altınyayla Merkez Camii'nin temizliğini günlük olarak Turan amcamız yaşlılar heyetinden güzelce temizliğini yapıyor. Haftada bir gün yıkıyor, lavaboları temizliyor, çayırları biçiyor. Ben buna günlük şahit oluyorum. Öğlen namazlarından önce Kur'an okuyor. Başyayla köyünden Turan amcanın işi gücü rast gelsin" dedi.