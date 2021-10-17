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İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın

İkinci el otomobil piyasasında, bazı satıcıların kazalı araçlarını değerinden yüksek fiyatlara satmak için sıklıkla başvurduğu 3 yalan var. 'Karşı tarafında hasarı bu araca yazılmış' klişesi en büyük yalanlardan biri.

Eklenme : 17 Ekim 2021 21:29
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İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın

Sıfır kilometre araçların fiyatının yüksek oluşu, vatandaşları ikinci ele yönlendiriyor. İkinci elde de piyasanın yüksekliği, araç bakanları çok dikkatli olmaya itiyor. Çünkü bazı kötü niyetli satıcılara dikkat edilmezse çok yüksek bedellerle farkına varmadan kazalı araç alabilirsiniz. "Kaskodan fazla para alabilmek için şişirilmiş hasar kaydı var", "Araçta bedelsiz hasar kaydı çıkıyor", "Karşı tarafın hasarı bu araca yazılmış" gibi klişeler, asla gerçeği yansıtmıyor.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanlığı da yapan Ahmet Nedim Erdem, Yeni Şafak gazetesine ikinci el araç alacakların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.

"ŞASE NUMARASIYLA MUTLAKA SORGULAYIN"

Ahmet Nedim Erdem, bir araç kazaya karıştıysa, dosyasının açılıp sigorta şirketinin bunu şase numarası üzerinden mutlaka sisteme işlediğini kaydetti. Sürücü kusurlu olsun veya olmasın, şirket bunu ödesin veya ödemesin, eksperin belirlediği "doğru maliyet" tam zamanlı veri aktarıldıysa, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemine eş zamanlı olarak yansıyor. Erdem, 5664 SMS hizmetinden aracın plaka ile değil, mutlaka "şase numarasıyla" sorgulanması konusunda da uyardı.

"'BEDELSİZ HASAR' DİYE BİRŞEY YOK"

Bedelsiz kaydı önemsemeyip aracı alan kişinin, yüksek hasar bedelleriyle karşılaşabildiğini anlatan Ahmet Nedim Erdem, araç sahibinin istediği takdirde detaylı rapora ulaşabileceği bilgisini verdi.

Erdem, "Tramer sorgusunda sıkça karşılaşılan bir husus; 'bedelsiz' hasar kayıtları. Kaza tarihi yazıyor, ancak hasar bedeli gözükmüyorsa bunun peşine düşün. Kaza sonrası ihbar bildirimi yapılmasının ardından sigorta şirketi dosyayı açıyor. Ancak hatalı bildirimler, hatalı poliçe numaraları ve bazı durumlarda yaşanan hukuki süreç sebebiyle hasar bedelinin sisteme işlemesi 6 ayı bulabiliyor. Büyük kazalara karışan araçlar bu sürede onarılıp satılabiliyor" dedi.

EN BÜYÜK YALAN: 'KARŞI HASAR İŞLENDİ'

"Karşı tarafın hasarı benim araca yazılmış" klişesi en sık karşılaşılan yalanlardan. İşin uzmanları, kesinlikle böyle bir durumun olamayacağını belirtiyor. Hangi araca ne işlem yapılmışsa, hasar kaydı o aracın şase numarasına işlenir. Örneğin; "Kaza yaptım, suçlu bendim, bana 5 bin lira, karşı tarafa 10 bin lira hasar çıktı. Benim arabaya 15 bin lira hasar kaydı (tramer) işlenmiş." Bu imkansız. Hiçbir zaman, hiçbir sigorta şirketi, karşı tarafın hasarını sizin arabanıza yüklemez. Ayrıca mevzuat da buna izin vermez. Kaza geçmişinde ne bedel çıkıyorsa, o araca aittir.

HASAR BEDELİ ŞİŞİRİLİR Mİ?

Kaza sonrası tutulan tutanakla araç servise teslim edilir. Tamirci sizden ruhsat, ehliyet, kaza tutanağı, sigorta poliçesi vb. evraklar ister. Ondan sonra sigorta veya kasko şirketiyle irtibata geçer. O şirket sizin aracınız için eksper atar. Eksper gelip, "kaza nasıl olmuş, gerçekten olmuş mu, parça tamir edilebilir mi" diye arabayı yerinde inceyip "doğru onarımla doğru maliyeti" belirler. Yani "şişirilmiş hasar kaydı" diye bir durum da söz konusu değil. Servis veya tamirci, ekspere rağmen asla kafasına göre bedel çıkaramaz.

ŞASEDEN BAKIN EKSPERE GÖTÜRÜN

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, ikinci el araç alacaklara mağduriyet yaşamamaları için şu tavsiyelerde bulundu: "Birincisi, alacağınız aracı plakadan değil, mutlaka şase numarasından sorgulayın. İkincisi, otomobili satıcının yönlendirmediği, kendi belirleyeceğiniz ikinci el oto ekspertiz firmasına gösterin."

#İkinci el otomobil# hasar kaydı# şase numarası
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