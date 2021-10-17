Tarihi Çamlıbel Han'ında defineci talanı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
Motosikleti ile kaza yapan öğretmen olay yerinde can verdi
Motosikleti ile kaza yapan öğretmen olay yerinde can verdi
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
FETÖ yine örgütleniyor! İnternet üzerinden toplantı
FETÖ yine örgütleniyor! İnternet üzerinden toplantı
Haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka görülen il
Valilikten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Valilikten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur
Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor
Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Doğalgaz fiyatı uçtu BOTAŞ'ı dolar vurdu
Doğalgaz fiyatı uçtu BOTAŞ'ı dolar vurdu
7 bin TL maaşla çalışacak 1 milyon uzman aranıyor
7 bin TL maaşla çalışacak 1 milyon uzman aranıyor
5 partiye Hazine'den 645 milyon lira yardım
5 partiye Hazine'den 645 milyon lira yardım
Başkan karar aldı: İlçe haciz korkusuyla yaşıyor
Başkan karar aldı: İlçe haciz korkusuyla yaşıyor
İkinci el otomobilde öldüren hile
İkinci el otomobilde öldüren hile
Meteoroloji'den art arda uyarılar! 44 kentte etkili olacak
Meteoroloji'den art arda uyarılar! 44 kentte etkili olacak
Yerel yönetimlerde işe alımlarda uyulması gereken etik ilkeler
Yerel yönetimlerde işe alımlarda uyulması gereken etik ilkeler
Emekli emniyet müdürü ile oğlu kazada yaşamını yitirdi
Emekli emniyet müdürü ile oğlu kazada yaşamını yitirdi
Ali Yalçın: Ek gösterge sistematiğinde adaletsizlik var
Ali Yalçın: Ek gösterge sistematiğinde adaletsizlik var
Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdidine Ak Parti'den tepki
Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdidine Ak Parti'den tepki
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlarla ilgili sert paylaşım
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlarla ilgili sert paylaşım
Yüz yüze eğitimin devamı için öğrencilere aşı çağrısı
Yüz yüze eğitimin devamı için öğrencilere aşı çağrısı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Tarihi Çamlıbel Han'ında defineci talanı

Tokat'ın Çamlıbel beldesindeki, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Mahperi Hatun tarafından 1238'de yaptırılan han, son yıllarda kaçak defineciler nedeniyle harabe haline geldi. Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, "Hanımız tüm yapısal fonksiyonlarıyla ayaktaydı ama son 60 yılda kaçak kazılar ve halkın ilgisizliği, harabe haline getirdi. Bir an önce restore edilerek, turizme kazandırılmalı" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Ekim 2021 22:00
Yazdır
Tarihi Çamlıbel Han'ında defineci talanı

Anadolu Selçuklu Devleti sultanlarından Alaaddin Keykubad'ın eşi ve 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in validesi Mahperi Hatun'un, Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde yaptırdığı 1238 tarihli Çamlıbel Han'ı son 60 yılda kaçak definecilerin talanına uğradı. Yaklaşık 40 metre uzunluğunda, dikdörtgen şeklinde inşa edilen ve zamanla tahrip olan tarihi hanın, sadece bir kısmı ayakta kalabildi. Kalan bölümlerinde ise kaçak kazıların izleri görüldü.

'RESTORASYON İÇİN BAŞVURU YAPTIK'

Hanın restore edilmesi gerektiğini belirten Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, "Hanımız 1238 yılında Mahperi Hatun tarafından Tokat genelinde yapılan 6 handan bir tanesidir. Bundan 60- 70 yıl önce faal durumdaydı. Tüm yapısal fonksiyonlarıyla ayaktaydı ama son 60 yıl içerisinde gerek kaçak kazılar, gerekse halkın yanlış yaklaşımı harabe haline getirdi. Bir an önce buranın restorasyonunun yapılıp, turizme kazandırılması gerekiyor. Burası Tokat-Sivas kara yolu üzerinde bir yer. Burası yapılırsa imajımız açısından da mükemmel olacağına inanıyoruz. Belediye olarak burayı mücavir alanı içerisinde aldık. Restorasyonun yapılması için de gerekli başvuruları yaptık. İnsanlar geldiği zaman burada bir tarihi yapı görüyorlar ve soruyorlar. Çamlıbel'in M.Ö. 7200'lü yıllara uzanan bir tarihi var. Burada 6 tane Selçuklu köprümüz var. 3 tane hanımız var. Burası tarihsel olarak turizm kuşağının içerisine dahil edilirse, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlarız" diye konuştu.

#Mahperi Hatun# restore
Dünyanın ikinci büyük kraterinde sonbahar güzelliği
Dünyanın ikinci büyük kraterinde sonbahar güzelliği
Gaziantep'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Gezici bayi fark etti! 5 liralık kazı kazanla 200 bin lira kazandı
Gezici bayi fark etti! 5 liralık kazı kazanla 200 bin lira kazandı
Uçarsu Şelalesi, ilk kez kurudu
Uçarsu Şelalesi, ilk kez kurudu
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
Yolda 16 bin lira buldu, sahibine teslim etti
Yolda 16 bin lira buldu, sahibine teslim etti

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay Başkanlığı, kadrosunun bulunduğu üniversiteye mecburi hizmeti bulunan araştırma görevlisinin Üniversite Yönetim Kurulu olmaksızın başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmesinin usule uygun olmadığına karar verdi!
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?

Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?

Görevden doğan suç, kamu görevlisinin görevindeki yetkilerini kullanması veya kullanmaması yoluyla islediği suçtur. Suçun işlendiği yer ve zaman önemli değildir.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Kamu kurumlarında vekaleten yapılan atamalarda ve ödenen vekalet aylığında zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Bu konuyu soru ve cevaplarla açıklamaya çalışacağız.
Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak

Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak

Cumhurbaşkanlığı kamuya güvenlik ve temizlik görevlisi temininde politika değiştiriyor!
İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı

İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı

Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları ileri sürülen 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Müdürü dün bir veda mesajı paylaşarak görevinden ayrılmıştı.
YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, pedagojik formasyon eğitiminin Pedagojik Sertifika Programı derslerinin Formasyon Eğitimi en fazla %40'ının uzaktan öğretimle yürütülebileceğini üniversitelere bildirdi!
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Ödüllü öğrenciler trafik kazaları için tasarladıkları cihazın patentini alacak

Ödüllü öğrenciler trafik kazaları için tasarladıkları cihazın patentini alacak

İzmir Arkas Bilim ve Sanat Merkezi bünyesindeki 3 ortaokul öğrencisi, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021'de birincilik kazandıkları, taşıtların kaza yaptığını anlık olarak bildirme özelliğine sahip cihaz projelerine patent almayı hedefliyor.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Bergüzar Korel'den 'Squid Game' isyanı

Bergüzar Korel'den 'Squid Game' isyanı

NETFLIX'te yayınlanan ve acımasız bir hayatta kalma yarışmasını anlatan Kore dizisi Squid Game'e (Kalamar Oyunu) yönelik tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, diziyi çocukların izlemesinin son derece sakıncalı olduğunu ifade ettiği bir dizi paylaşımıyla dikkat çekti.