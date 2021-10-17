Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay başkanlığında yapılacak toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.

Resmi Gazete'de 30 Haziran'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan EKK'nin yarın yapılacak toplantısında, başta 2022 yılı bütçesi olmak üzere son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.