18 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
Motosikleti ile kaza yapan öğretmen olay yerinde can verdi
Motosikleti ile kaza yapan öğretmen olay yerinde can verdi
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
FETÖ yine örgütleniyor! İnternet üzerinden toplantı
FETÖ yine örgütleniyor! İnternet üzerinden toplantı
Haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka görülen il
Valilikten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Valilikten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur
Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor
Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Doğalgaz fiyatı uçtu BOTAŞ'ı dolar vurdu
Doğalgaz fiyatı uçtu BOTAŞ'ı dolar vurdu
7 bin TL maaşla çalışacak 1 milyon uzman aranıyor
7 bin TL maaşla çalışacak 1 milyon uzman aranıyor
5 partiye Hazine'den 645 milyon lira yardım
5 partiye Hazine'den 645 milyon lira yardım
Başkan karar aldı: İlçe haciz korkusuyla yaşıyor
Başkan karar aldı: İlçe haciz korkusuyla yaşıyor
İkinci el otomobilde öldüren hile
İkinci el otomobilde öldüren hile
Meteoroloji'den art arda uyarılar! 44 kentte etkili olacak
Meteoroloji'den art arda uyarılar! 44 kentte etkili olacak
Yerel yönetimlerde işe alımlarda uyulması gereken etik ilkeler
Yerel yönetimlerde işe alımlarda uyulması gereken etik ilkeler
Emekli emniyet müdürü ile oğlu kazada yaşamını yitirdi
Emekli emniyet müdürü ile oğlu kazada yaşamını yitirdi
Ali Yalçın: Ek gösterge sistematiğinde adaletsizlik var
Ali Yalçın: Ek gösterge sistematiğinde adaletsizlik var
Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdidine Ak Parti'den tepki
Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdidine Ak Parti'den tepki
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlarla ilgili sert paylaşım
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlarla ilgili sert paylaşım
Yüz yüze eğitimin devamı için öğrencilere aşı çağrısı
Yüz yüze eğitimin devamı için öğrencilere aşı çağrısı
Ana sayfaHaberler Siyasi

18 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 00:02
Yazdır
18 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

- Angola Meclisine hitap edecek Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Türkiye-Angola İş Forumu'na ve Lourenço tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

(Luanda)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kayseri/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Sahil Babayev ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

3- AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Erkan Kandemir parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını, MHP Silivri İlçe Başkanlığını, Silivri Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ardından Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi Üzerindeki Kısa Köprü'nün Açılış Töreni'ne katılacak.

KAPAT [X]

(İstanbul/11.45/12.00/12.30/13.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda başlayacak.

(Cenevre)

2- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Lüksemburg)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/11.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftası Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor ve Atakaş Hatayspor-Gaziantep maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Hatay/20.00)

2- TFF 1. Lig'in 9. hafta son maçında İstanbulspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.15)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasından Galatasaray HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor maçı oynanacak.

(İstanbul/14.00)

5- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla yapacakları maça ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/16.00/16.30)

6- Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim ve takımdan bir futbolcu, Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısında Beşiktaş maçına ilişkin soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını yapacak.

(İstanbul/18.15/19.00)

7- Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası, Kemer'de sürecek. Türkiye, A Grubu'nda kadınlarda Finlandiya ve Slovenya, erkeklerde ise Almanya ile karşılaşacak.

(Antalya/11.00/21.00/15.45)

#
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
'Bürokratı, memuru tehdit ederek o günlere dönülmemelidir'
'Bürokratı, memuru tehdit ederek o günlere dönülmemelidir'
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'ya gitti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'ya gitti
'Erdoğan'a yanlış yaptınız, binde 1 bile oy alamayacaksınız'
'Erdoğan'a yanlış yaptınız, binde 1 bile oy alamayacaksınız'
Kars Valiliği'nden apart otelde yaşanan olaya ilişkin açıklama
Kars Valiliği'nden apart otelde yaşanan olaya ilişkin açıklama
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir

Bu Habere Tepkiniz

Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?
Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!
Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!
Sayıştay Başkanlığı, kadrosunun bulunduğu üniversiteye mecburi hizmeti bulunan araştırma görevlisinin Üniversite Yönetim Kurulu olmaksızın başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmesinin usule uygun olmadığına karar verdi!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?
Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?
Görevden doğan suç, kamu görevlisinin görevindeki yetkilerini kullanması veya kullanmaması yoluyla islediği suçtur. Suçun işlendiği yer ve zaman önemli değildir.
Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
Kamu kurumlarında vekaleten yapılan atamalarda ve ödenen vekalet aylığında zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Bu konuyu soru ve cevaplarla açıklamaya çalışacağız.
Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak
Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak
Cumhurbaşkanlığı kamuya güvenlik ve temizlik görevlisi temininde politika değiştiriyor!
İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı
İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı
Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları ileri sürülen 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Müdürü dün bir veda mesajı paylaşarak görevinden ayrılmıştı.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Ödüllü öğrenciler trafik kazaları için tasarladıkları cihazın patentini alacak
Ödüllü öğrenciler trafik kazaları için tasarladıkları cihazın patentini alacak
İzmir Arkas Bilim ve Sanat Merkezi bünyesindeki 3 ortaokul öğrencisi, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021'de birincilik kazandıkları, taşıtların kaza yaptığını anlık olarak bildirme özelliğine sahip cihaz projelerine patent almayı hedefliyor.
MEB, 6 bin 132 personel alacak
MEB, 6 bin 132 personel alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol)
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol)
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Fenerbahçe'de Kim Min-jae 23. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Trabzonspor liderliğe yükseldi.