Güçlendirilmiş vesayet sistemi istiyorlar

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, muhalefetin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadi hakkında Yeni Şafak'a önemli değerlendirmelerde bulundu. 2017 referandumu ile vize alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türk halkına tarihte ilk defa doğrudan yürütmeyi seçme hakkı verdiğini söyleyen Bozdağ, "Şu anda 'parlamenter sisteme geri döneceğiz' diyenler, tek başlarına cumhurbaşkanı seçilme ihtimali olmayanlar. Türk halkına güvenmiyor, daha da ötesi Türk halkını yürütme organını doğrudan seçmeye ehil görmüyorlar" ifadelerini kullandı. Bozdağ şunları söyledi: "Türk milleti eskiye dönmez. Böyle bir şey olmayacağını bunlar da pek ala görüyorlar. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ürettikleri, literatürde olmayan bir sistem üzerinden güçlendirilmiş vesayet sistemini yeniden kurmak istiyorlar. Vesayet sistemi dememek için de belli ki kendilerince bir kavram uydurmuşlar.

RÜYALARINDA CUMHURBAŞKANI SEÇİYORLAR

Parlamenter sisteme dönmeleri matematiksel olarak mümkün değil. Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu CHP'nin, İYİ Parti'nin ve HDP'nin birlikte elde etme imkanları da ihtimalleri de yok. Milleti aldatmak için bol bol palavra atıyorlar. Rüyalarında cumhurbaşkanı seçip, sistem değiştiriyorlar."

Millet kuklayı cumhurbaşkanı yapmaz