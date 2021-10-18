Emekliler 'asgari' problemine çözüm istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, mevcut emekli aylığı hesaplama sisteminin, emeklileri mağdur eden yapıda olduğunu söyledi.

Ergün, 2000 öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin net asgari ücretin üzerinde emekli aylığı aldığını belirterek, "Geçmişte 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranı yarı yarıya düşürüldü. Bunun sonucu olarak emekli aylıkları da aynı oranda azaldı. Bugün asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılan çalışanlar, emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık aylıyor. Emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli" dedi.

"DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Ergün, emekli aylığı bağlama oranının yüzde 70'ten yüzde 35'e düşürülmesinin en çok asgari ücretli çalışanları mağdur ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: Maalesef bugün emekli olan çok sayıda kişiye, asgari ücretin oldukça altında aylık bağlanıyor. Yaşadığımız yüksek enflasyon nedeniyle insanların asgari ücretle dahi geçinmekte zorlandığı bu ortamda, emeklilerimiz 1.500 ila 2 bin lira civarındaki aylıkla tüm ay geçinmeye çalışıyor. Emekliler olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'den emekli aylığı bağlama hesaplamasında taleplerimizin dikkate alınmasını ve değişikliğe gidilmesini talep ediyoruz.