HDP ile CHP arasında Öcalan pazarlığı

Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Bakan Özer vekilleri ve MKYK üyelerini bilgilendirecek
Bakan Özer vekilleri ve MKYK üyelerini bilgilendirecek
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
Motosikleti ile kaza yapan öğretmen olay yerinde can verdi
Motosikleti ile kaza yapan öğretmen olay yerinde can verdi
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
FETÖ yine örgütleniyor! İnternet üzerinden toplantı
FETÖ yine örgütleniyor! İnternet üzerinden toplantı
Haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka görülen il
Valilikten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Valilikten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur
Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor
Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

HDP ile CHP arasında Öcalan pazarlığı

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre: 'Yeni Anayasa' çalışmaları ifşa olan CHP ile HDP, bu sefer 2023 seçimleri için pazarlık masasına oturdu. HDP'nin, sandık desteği karşılığı CHP'ye 'terörist başına özgürlük' için baskı yaptığı belirtildi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 18 Ekim 2021 07:15
Yazdır
HDP ile CHP arasında Öcalan pazarlığı

HDP ile sürdürülen 'Yeni Anayasa' çalışmaları ifşa olan CHP, şimdi de aynı parti ile terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılması pazarlığı yapıyor. HDP-CHP arasında yapılan görüşmeleri ifşa eden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye seçimi ittifakının 2023 seçimleri öncesi yeni bir boyuta taşınacağını ve HDP'nin bu süreçte CHP'ye Öcalan'ın ev hapsine alınması konusunda baskı yaptığını söyledi.

Yerel seçim döneminde kurulan ittifakı sürdürmek isteyen taraflar üç aşamalı plan üzerinde temaslarını sürdürüyor. İlki ortak aday olan müşterek plana göre ikinci tur hesabı ve sağ bloktan bir adayın belirlenmesi ve başkan yardımcılıklarının dağılımı görüşmenin iki ve üçüncü boyutları. Taşkaya, sistemin değiştirilmesi maddesinin müzakere maddeleri arasında yer aldığını ve buradan kastın sadece parlamenter sisteme geçişten ibaret olmadığının altını çizdi. Öcalan şartına ek olarak eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bırakılması ve Suriye'de PKK bölgelerine yapılacak askeri operasyonlar konusunda ortak strateji belirlemekte pazarlık konuları arasında.

TEK MOTİVASYONLARI ERDOĞAN KARŞITLIĞI

AK Parti Genel MKYK Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, kapalı kapılar ardında yürütülen kirli pazarlıkların yapıldığını ve karanlık ittifakların kurulduğunu söyledi. CHP'nin kendi dinamiklerinden kopuş sürecinin kaset kumpası ile başladığını söyleyen Ayvalı "Erdoğan karşıtlığında birbirleriyle ilgisiz, zıt kutuplar konsolide oldu. Deniz Baykal'a kurulan tuzak sonrası startı verilen süreç CHP'yi dönüştürmeye devam ediyor. Parti ulusalcı çizgiden tamamen uzaklaştı. Öcalan konusunu ya da Suriye'de atılacak milli güvenlik amaçlı adımları HDP ile konuşmaları da bunun göstergesidir. Şu an kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde alınan kararlar ve CHP'nin verdiği taahhütleri yine Erdoğan karşıtlığı üzerinden ve yüzde 50+1 barajı ile anlatacaklar. Eski sistem olsa direkt olarak TBMM'yi sabote ederek hükümeti devirme yoluna giderlerdi. Şimdi durum farklı'' dedi.

HDP DAYATIYOR CHP KABUL EDİYOR

Ayvalı, HDP'nin açık ve net bir biçimde kendisini dayattığını ifade ederek "Terörist başı üzerinden yapılan pazarlık başta olmak üzere HDP'nin tüm taleplerine CHP ya sessiz kalıyor ya da da kabul ediyor. Çok yakında tabanı alıştırma egzersizlerine şahit olacağız. Tüm olan biten bir siyaset dizaynı ve politik mühendislik. Türk halkı bunu görmeli" diye konuştu.

YA ÖZGÜRLÜK YA EV HAPSİ

Geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi CHP-İP-SP ve HDP ittifakının kapalı kapılar ardında yapılan anayasa çalışmalarını ilk ifşa eden isim olan eski İyi Parti Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, şunları kaydetti: HDP, Öcalan'ı CHP'ye karşı şantaj aracı olarak kullanıyor. HDP, terör örgütü elebaşının bırakılmasını istiyor. Bu süreçte harici unsurların da desteği ile yürütülecek kapsamlı kampanyanın etkili olacağı inancındalar. Her ne kadar kampanya Öcalan serbest kalsın üzerinden planlansa da ev hapsine razı olacaklar. Gizli pazarlığın alt maddeleri bunlar. Ancak her şey bundan ibaret değil. Kandil-Öcalan-HDP ilişki-görüşme trafiğinin başlatılması bir diğer talep. PKK elebaşının seçim öncesi mesajlarının kamuoyuna ulaşmasının sağlanması ve Asrın Hukuk Bürosunun yeniden aktif görev alması isteniyor.

YILMAZ BİLGEN

#hdp# chp# öcalan
Bakan Özer vekilleri ve MKYK üyelerini bilgilendirecek
Bakan Özer vekilleri ve MKYK üyelerini bilgilendirecek
Ticaret Bakanlığı eylülde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı eylülde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
HDP'den, CHP ve İYİ Parti'ye tezkere şantajı
HDP'den, CHP ve İYİ Parti'ye tezkere şantajı
Güçlendirilmiş vesayet sistemi istiyorlar
Güçlendirilmiş vesayet sistemi istiyorlar
18 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
18 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak

Bu Habere Tepkiniz

Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?
Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol
https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?
Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
https://bit.ly/3lQiaph
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!
Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!
Sayıştay Başkanlığı, kadrosunun bulunduğu üniversiteye mecburi hizmeti bulunan araştırma görevlisinin Üniversite Yönetim Kurulu olmaksızın başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmesinin usule uygun olmadığına karar verdi!
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?
Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?
Görevden doğan suç, kamu görevlisinin görevindeki yetkilerini kullanması veya kullanmaması yoluyla islediği suçtur. Suçun işlendiği yer ve zaman önemli değildir.
Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
Kamu kurumlarında vekaleten yapılan atamalarda ve ödenen vekalet aylığında zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Bu konuyu soru ve cevaplarla açıklamaya çalışacağız.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Teşkilat 19. Bölüm Fragmanı
Teşkilat 19. Bölüm Fragmanı
Teşkilat dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 24 Ekim 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...
MEB, 6 bin 132 personel alacak
MEB, 6 bin 132 personel alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Haftanın fırsat ürünleri (19-23)
Haftanın fırsat ürünleri (19-23)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri