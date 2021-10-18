Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak

Düşük faiz ortamı nedeniyle krediye kolay erişim ve arz kısıtı konut sektörüne fiyat ve kira artışı olarak yansıdı. Buna bağlı olarak önümüzdeki dönemde ev sahipliğinde azalma, kiracılıkta artış bekleniyor.

Konut piyasasında pandemiyle birlikte öngörülümeyen bir dengesizlik yaşanıyor. Pandemi sebebiyle okullar uzaktan eğitim verince, öğrencilerin kiraladığı evler boşaltıldı. Hayat normale dönünce öğrenciler de ders başı yaptı, yeniden konut talebi patladı, kiralar ikiye katlandı.

Konut fiyatlarındaki artışın alım gücünün azalmasına neden olduğunu ifade eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Önümüzdeki dönemde ev sahipliğinde azalma, kiracılıkta ise artış gözlemlenmesi beklenmektedir. Özellikle yeni kuşaklar için konut satın almak yerine kiralama öncelik kazanacaktır" dedi.

KİRA ARTIŞINA YASAL SINIRLAMA ÖNERİSİ

Global ölçekte faiz oranlarında yakın gelecekte artış beklendiğini, bu durumun konut fiyatlarındaki artışı sınırlayacağını anlatan Maya, şöyle konuştu: Talebin azalacağı bu dönemde inşaat sektörünün teşvik edilerek ya da sosyal konut üretimi sağlanarak stok artırımına odaklanılması sektörün dengeye gelmesi için yerinde olacaktır. Kiralardaki artışa ilişkin yasal otoriteler tarafından sınırlamalar getirilmesi masadaki ilk seçenek olarak görülmektedir. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm için ise imar düzenlemelerinin yeniden gözden geçirilmesi, düşük maliyetli arsa üretimi, ofis fonksiyonlu yapıların konuta dönüştürülmesi gibi alternatifler düşünülebilir.