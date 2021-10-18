Veterinere çıplak videolu 'Peri' tuzağı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre, şantaj iddiasına konu olay geçen ağustosta İstanbul Pendik'teki bir otelde yaşandı. Soruşturma dosyasına göre, geçen yıl mart ayında Veteriner E.S., cep telefonundan arandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre: Adının Peri olduğunu söyleyen N.E., E.S.'yi arayarak engellilere yardım bahanesiyle çeşitli aralıklarda para talep etti ve E.S. toplamda 5 bin liraya yakın para gönderdi. .

Soruşturma dosyasına giren yazışmalara göre, Nurper E., E.S.'den para taleplerini sıklaştırdı. Kimi zaman iş kuracağı, kimi zaman otomobil alacağını, kimi zaman da diş dolgusu yaptıracağını söyleyen Nurper E., veteriner E.S.'den birçok kez para aldı.

Otel odasında görüntülerini çekip 'halam arıyor' diye kaçtı

si yaşandı. Dosyaya göre, E.S. ile Nurper E., birlikte olmak için otel odasında bir araya geldiler ve N.E. yakınlaşma fotoğraflarını çekerek otelden ayrıldı.

100 bin lira ver ya da çocukların seni Youtube'da izler!

E.S. "Bu yaptığın şantaj" dese de sonuç değişmedi. Nurper E. "100 bin lira gönderirsen bendeki kayıtlarını silerim. Yoksa çocukların seni YouTube'da izler" dedi. E.S., parayı veremeyeceğini söyledi. Nurper E., dakikalar sonra açtığı Instagram hesabına, E.S.'nin yarı çıplak bir fotoğrafını ve cep telefonu numarasını koydu.