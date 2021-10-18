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Evlilik teklif edecek damat adaylarına kötü haber!

Döviz kurunun yükselmesi, evlilik teklifi yapmaya hazırlanan damat adaylarının bütçelerine de yansıdı. Damat adaylarına kötü haberi veren kuyumcular, pırlanta fiyatlarının dövizle beraber yüzde 15 oranında arttığını söyledi.<

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ekim 2021 07:35
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Evlilik teklif edecek damat adaylarına kötü haber!

Son zamanlarda döviz kurunun hareketliliği ile beraber vatandaşlarda ne yapacağını şaşırdı. Kimi vatandaşlar altınlarını bozdurma yoluna giderken kimi vatandaşlar ise altın fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünerek altına yatırım yaptı.

Döviz kurunun hareketliliğinin tüm alım kalemlerine yansıdığı günlerde bir kötü haber de evlilik teklifi yapmaya hazırlanan damat adaylarına geldi. Pırlanta taşının yurt dışından döviz bazlı olarak geldiğini söyleyen kuyumcular, pırlantaya yüzde 15 oranında zam geldiğini doların yükselmesi ile beraber daha da yükseleceğini dile getirdi.

'Pırlantada yüzde 15 fiyat farkı'

Döviz artışıyla birlikte değerli madenlerin fiyatlarında da yükselme olduğunu söyleyen kuyumcu Can Eraslan, "Şuanda alıştan çok satış oluyor. Millet elindeki altınları TL'ye dönüştürüp yatırım yapmaya çalışıyor. Pırlantalarda da şuan fiyatlar yükseldi bunun sebebi ise taşların bize dolar bazlı olarak yurt dışından gelmesinden kaynaklı. Dolar yükselince pırlantanın fiyatı da yükseliyor ve müşteriyi de etkilemiş oluyor. Örneğin 2 bin TL'lik bir pırlanta ürününde şu an 200 - 250 TL gibi bir yükselme söz konusu. Bu artışın yüzde 10'luk kısmı taşından yani doların yükselmesinden kaynaklıdır. Yüzde 5'lik kısmı ise altın fiyatının yükselmesinden kaynaklıdır" dedi.

'Döviz yükseldiği sürece pırlanta da yükselmeye devam edecek'

Doların artışı ile beraber pırlantadaki yükselişin vatandaşı etkilediğini söyleyen Eraslan, "Pırlantada şuan yüzde 10 yüzde 15 kadar bir yükseliş söz konusu. Örneğin pırlanta zammı nedeniyle 2 bin TL'lik bir ürün 200 - 300 TL kadar, 6 bin TL'lik bir üründe ise 600 - 700 TL kadar bir fark olur. Alınan ürünün değerine göre de yüzdelik olarak fiyat farkı yansır. Şu an kimse keyfi olarak pırlanta almıyor, pırlanta zaruri ihtiyaç durumunda. İnsanlar evlenme tekliflerinde mecburen pırlantanın fiyatına bakmadan alıyor, alımlar devam ediyor yine. Döviz yükseldiği sürece pırlanta da yükselmeye devam edecek" diye konuştu.

#evlilik teklifi# kötü haber# pırlatna# döviz
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