Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Bakan Özer vekilleri ve MKYK üyelerini bilgilendirecek
Bakan Özer vekilleri ve MKYK üyelerini bilgilendirecek
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
Motosikleti ile kaza yapan öğretmen olay yerinde can verdi
Motosikleti ile kaza yapan öğretmen olay yerinde can verdi
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
FETÖ yine örgütleniyor! İnternet üzerinden toplantı
FETÖ yine örgütleniyor! İnternet üzerinden toplantı
Haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı! En çok vaka görülen il
Valilikten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Valilikten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur
Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor
Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomobile 'kur zammı' hazırlığı

Çip kriziyle boğuşan otomobil pazarına bir darbe de artan döviz kurundan geldi. Kurun son bir ayda yüzde 10'a yakın artmasıyla markalar, kasım ayında otomobillere yüzde 3 ila yüzde 5 arasında zam yapmaya hazırlanıyor. Zam oranının Ocak 2022'ye kadar kademli olarak yüzde 12'ye çıkabileceği söyleniyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 18 Ekim 2021 08:10
Yazdır
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı

Diğer yandan, kur nedeniyle yapılacak bu güncelleme, yüzde 50 ÖTV bareminde olan birçok modeli yüzde 80'lik vergi dilimine sokacak. Yani fiyata bir de 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek. Sektör temsilcileri, çip sorunu çözülse de artan fiyatların talebi aşağı çekeceğini dile getiriyor. Sıfır araçlarda yaşanan bu gelişmelerin son aylarda düşüşe geçen ikinci el pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.

Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerde ise bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye'de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş. Otomotiv kura en bağımlı sektörlerden biri. Fiyatlar kur artışına paralel sürekli yükseliyor. Son 4 yılda otomobillerdeki fiyat artışı yüzde 200'ü geçmiş durumda. Sadece ocak ayından bu yana fiyatlar yüzde 20'nin üzerinde arttı. Ağustos ayında hükümetin ÖTV matrahlarında güncellemeye gitmesi ile fiyatlarda indirim gündeme gelmişti. Yüzde 50 ÖTV dilimine girmeyi başaran modellerde indirim oranı 60 bin TL'ye kadar çıkıyordu. Ancak, tüketici çip krizi nedeniyle bu indirimlerin avantajını yakalayamadan yeni zamlar gündeme geldi.

Matrahı değişimi ile fiyatların ağustos öncesini bile aratması kaçınılmaz görünüyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Genel Koordinatörü Dr.Hayri Erce, ister ithalatçı ister yerli üretici olsun, vergi ve faizlerin yanı sıra sektörü en olumsuz etkileyen parametrelerden birinin döviz kuru olduğunu vurgulayarak, "Markalar kur artışını hemen birebir yansıtmıyorlar. Ancak ay sonu geldiğinde, kurdaki yükselişle artan maliyetler katlanılamaz seviyeye geldiğinde, zam da kaçınılmaz oluyor. Rekabetin yoğun olduğu bu sektörde, markalar o günkü stratejisi, stoğu ve pazar payı hedefine bağlı olarak farklı oranlarda fiyatları güncelliyor" diye konuştu.

Artan fiyatlar ile matrah değişiminin söz konusu olduğunu ve bazı modellerde fiyatların bir anda sıçradığını ifade eden Erce, "Fiyatlardaki küçük değişimler nedeniyle bir model yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 80'e çıktığında fiyat bir anda 60 bin TL'ye yakın artıyor. Yani sadece kur artışı kaynaklı zam değil vergi yükü de ekleniyor ve çarpan etkisi yapıyor" dedi.

Erce, kur artışı devam ettiği sürece talepteki aşınmanın devam edeceğini ifade ederek, satış beklentilerini şöyle özetledi:

"Yıla iyi başladığımız pazarda, ilk çeyrekte yılsonu için 1 milyon adetlik satışın üzerine çıkabileceğimiz bir tempomuz vardı. İkinci çeyrekte 800 bine düştük. Üçüncü çeyrekte ise bu tempo 700 bin adede geriledi. Şimdi ne olacak bilemiyoruz. Çip bulunurluğu da burada etkili olacak. Ancak çip krizi gevşese bile bu yüksek kur gidişatı ve faizin yüksek olması talebi eninde sonunda olumsuz etkileyecek. Öte yandan talep konusunda yanlış bir algı var. Araç olmadığı için bir tüketici 10 bayi birden gezebiliyor. Bu da talebin çok yüksek olduğu algısı yaratıyor. Arz biraz arttığında, bayileri ziyaret eden tüketici ihtiyaçlarını giderdiğinde, iş realitesine dönecek."

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar da otomobil fiyatlarında özellikle belirleyici unsurun kur gelişimi olarak dikkat çekerek, "Mevcut şartlarda kur seviyesi son bir haftadır dalgalı bir şekilde seyrediyor. Aylık fiyat stratejileri de bu dalgalanma payı gözetilerek belirlendiği için kısa vadede hemen bir fiyat artışı olmayabilir. Kurun özellikle ayın son döneminde kalacağı seviye bir sonraki dönem için fiyat artışı gereksinimi olup olmayacağını netleştirecek" diye konuştu. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de kur artışının maliyetleri artırdığına ve markalar üzerinde bir baskı oluştuğuna vurgu yaptı.

DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre, bazı markalar kur artışı sonrası daha ulaşılabilir olması açısından düşük donanımlı araçları Türkiye'ye getirmeye odaklandı. Özellikle fiyatı daha uygun olan ve yüzde 50 ÖTV dilimine girme şansı olan modellerde bu alt donanım paketleri tercih ediliyor. Sektör temsilcilerine göre, kur artışı devam ederse zaten sınırlı sayıda olan yüzde 50 ÖTV dilimindeki araç sayısı, birkaç aya kadar neredeyse sıfırlanacak.

Sıfırda artan fiyat, 2. el pazarını hareketlendirecek

Sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artışın son aylarda düşüşe geçen ikinci el pazarını yeniden canlandırması bekleniyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, çip krizi, küresel tedarik problemleri ve sürekli artan döviz kurları nedeniyle kasım ayından itibaren tüketicilerin yeniden ikinci el araç almaya yöneleceğini ifade etti. Bu durumun ikinci elde fiyatları da yukarı çekeceğini belirten Yalçın, şöyle devam etti: "Kur artışı nedeniyle sıfır kilometre araç fiyatlarının Ocak 2022'ye kadar yüzde 12 artacağını öngörüyoruz. Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler ikinci eldeki ihtiyaçlarını bir miktar ötelemişti. Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak artacağını öngörüyoruz. Bu durum da doğal olarak ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracak. Dolayısıyla şu anda ikinci el araç almak için çok doğru bir zamandayız." Ekim ayından itibaren ikinci el araç ticareti yapan kurumların 2022 yılı için hazırlanmaya başladığının da altını çizen Hüsamettin Yalçın, "Yaşanan gelişmeler 2022 yılının ikinci el araç pazarı açısından oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Bunu fark eden bayi ve kurumsal ikinci el araç firmaları hatta büyük galeriler, yeni yıla hazırlık için şu anda araç toplamaya başladı. Belirli bir havuz oluşturup ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek istiyorlar" dedi. Öte yandan, Otomist Otomotiv'in Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, talep artışına bağlı olarak ikinci elde aralık ayına kadar yüzde 8 fiyat artışı beklediklerini söyledi. Açıkgöz ayrıca, aralık ayı itibarıyla ikinci el pazarında da arz sorununun başlayabileceğini ifade etti.

Aysel YÜCEL

#otomobil# kur zammı
İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu
İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu
Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden işlem görüyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Dolar haftaya yükselişle başladı: 9,29 TL
Dolar haftaya yükselişle başladı: 9,29 TL
Enerji krizi Türkiye'yi de sallayacak! Bu kış elektrik kesilebilir!
Enerji krizi Türkiye'yi de sallayacak! Bu kış elektrik kesilebilir!
Sinemacılar aşı ve PCR'a karşı isyanda! Zorunluluk kaldırılmazsa eylem yapacaklar
Sinemacılar aşı ve PCR'a karşı isyanda! Zorunluluk kaldırılmazsa eylem yapacaklar

Bu Habere Tepkiniz

Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://bit.ly/3lQiaph
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay Başkanlığı, kadrosunun bulunduğu üniversiteye mecburi hizmeti bulunan araştırma görevlisinin Üniversite Yönetim Kurulu olmaksızın başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmesinin usule uygun olmadığına karar verdi!
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?

Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?

Görevden doğan suç, kamu görevlisinin görevindeki yetkilerini kullanması veya kullanmaması yoluyla islediği suçtur. Suçun işlendiği yer ve zaman önemli değildir.
Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Kamu kurumlarında vekaleten yapılan atamalarda ve ödenen vekalet aylığında zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Bu konuyu soru ve cevaplarla açıklamaya çalışacağız.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Teşkilat 19. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 19. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 24 Ekim 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Haftanın fırsat ürünleri (19-23)

Haftanın fırsat ürünleri (19-23)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri