Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım
Şarkıcı Linet, önceki gün Yeşilköy'de açılan bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, "İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada" dedi
Kaynak : Takvim
Eklenme : 18 Ekim 2021 08:45
Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam bir açılışta konser verdi.
Takvim'de yer alan habere göre, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkı söyleyen Linet, şöyle konuştu:
İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum
Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.
Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim.