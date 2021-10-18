Şarkıcı Linet: Asker kaçağıyım

Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam bir açılışta konser verdi.

Takvim'de yer alan habere göre, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkı söyleyen Linet, şöyle konuştu:

İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum

Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.

Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim.