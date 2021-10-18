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İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak görev yapan Murat Göktaş görevden alınarak yerine SGK Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ekim 2021 09:12
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Uzun yıllardır İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak görev yapan Murat Göktaş görevden alınarak yerine SGK Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu getirildi.

Tuncay Cevheroğlu Kimdir?

İl Müdürü Tuncay CEVHEROĞLU 1978 yılında Kars'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Kars'ta tamamladI.

Yüksek öğrenimimi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Yüksek lisansımı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yaptı.

Hayat şartları nedeniyle Ankara'da Üniversite öğrencisi iken, İstanbul Bakırköy Sigorta Müdürlüğü'nde memuriyete başladı.

2004-2007 yılları arasında, Büro Memur Sen İstanbul 1 nolu Şube Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Daha sonra 2005-2006 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yaptı.

2006-2009 yılları arasında, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru ve Dernek Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü.

Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte sırasıyla Akyurt ve Yenimahalle Sosyal Güvenlik Merkezlerinin kurucu müdürlüğünü yaptım. Daha sonra sanayinin yoğun olduğu Sincan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne atandı.

Sosyal Güvenlik Denetmenliği kadrosunda olup, aynı zamanda 2011-2013 yılları arasında Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneğinin Genel Başkanlığını yaptı.

Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı, Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu üyeliğinde bulundu.

İngilizce bilen Tuncay CEVHEROĞLU. Evli ve bir çocuk babası.

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