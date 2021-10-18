Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı
Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Şenol Yurttaş (54), 2019 yılı ocak ayında sabah yürüyüşü yaparken, gelişi güzel atılan cam kırıklarına basan köpeğinin ayağı kesildi. Köpeğin ayağındaki kesik, 4 ayda iyileşti. Yurttaş, o günden sonra doğaya atılan cam şişeleri toplamaya başladı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Ekim 2021 09:32
3 yıldır Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde mahalle mahalle gezen Yurttaş, 746 çuval cam şişe toplayıp, belediyelere teslim etti.
'HEDEFİM BİN ÇUVAL'
Yurttaş, bin çuval şişe toplama hedefine ulaşmak için her gün doğaya atılan cam şişeleri toplamaya devam ediyor. Günde 4-5 saat şişe toplayan Yurttaş, yeşili, doğayı çok sevdiğini belirterek şunları söyledi: "Bugüne kadar 746 çuval cam şişe topladım. Yaklaşık 500 tane de araç lastiği topladım. İnsanların doğaya verdiği zararı gözler önüne sermek istiyorum. İnsanlar gerçekten doğayı çok hor kullanıyorlar. Doğa bunları hak etmiyor."