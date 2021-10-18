En çok vaka artışı Karadeniz'de ek tedbir önerisi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Vaka sayısı en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu. Bu kentlerden 8'i Karadeniz Bölgesi'nde yer aldı.

Güncel haritada ilk sırada bulunan Giresun'da vaka oranı 230,21'den 71,15 artışla 394,01'e yükseldi. Ordu'da 330,97'den 459,68'e, Kastamonu'nda 445,83'den 538,56'ya, Çorum'da 351,05'den 436,31'e, Samsun'da 338,33'den 413,18'e, Tokat'ta 386,04'den 459,81, Amasya'da 228,62'den 297,47'ye, Karabük'te 341'91'den 408,02'ye yükseldi.

3 ilde vakalar düşüşte

Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Gümüşhane ve Bayburt ise vaka sayılarının düştüğü 3 kent oldu. Güncel haritaya göre, vaka sayısı Rize'de 399,29'dan 392,61'e, Gümüşhane'de 220,18'den 211,01'e, Bayburt'da ise 220,97'den 179,47'ye geriledi.

'Günde ortalama 200 ölüm ciddi bir sayıdır'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bölge için ek tedbirler uygulanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bölgemizde uzun süredir vakalar yüksek seyrediyor ve artık insanlarda hassasiyet kayboldu. Maske takmayan duyarsız kişiler, aşısızlar ve aşılarını tamamlamayanlar nedeniyle pandemi sürüyor.

Maske takmayarak insanların vebaline girenlerin denetimsizlik nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan toplu ulaşımlar ve kalabalık yerlerde maskenin zorunlu olduğu her ortamda söylenmeli. Günde ortalama 200 ölüm ciddi bir sayıdır. Ayda 6 bin civarında insan demektir. Bütün bu riskleri göz önüne alıp yaşamımızı sürdürmeliyiz."ad