Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,81 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.411,38 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,02'lik sınırlı artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,25 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel pay piyasalarından negatif ayrışarak günü yüzde 0,16 azalışla 1.409,56 puandan tamamlarken, haftalık bazda ise yüzde 0,83 değer kazandı.

Analistler, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların tekrar gündemin odağına yerleşmesiyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını söyledi.

Küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör ayrışmalarını tetikleyebileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.396 puanın destek, 1.420 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.