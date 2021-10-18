Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya POMEM alımlarıyla ilgili sürecin yaklaşık 1 yıldır tamamlanmama gerekçesini ve sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili soru önergesi verdi.

27. dönem POMEM sonuçlarının gecikmesi 11 Ekim 2021 tarihinde memurlar.net'te haber konusu yapılmıştı. Tıklayınız.

Önergede şu hususlara yer verildi:

27. Dönem POMEM alımı için 30.11.2020 tarihinde ilana çıkılmış, 08-21 Aralık tarihlerinde başvurular yapılmış, Şubat-Mart döneminde ön sağlık aşaması, Mayıs-Haziran döneminde spor mülakatı aşaması ve Temmuz-Ağustos döneminde de sözlü mülakat aşaması olmuştur. Ancak yaklaşık 1 senedir süreç tamamlanamamış ve sonuçlar hala açıklanmamıştır.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı Subay alım ilanı Şubat, Astsubay alımı Mart ayında yayınlanmış ve tüm süreçler tamamlanmış sınavı geçen adaylar eğitimlerine başlamıştır.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan POMEM sınav sonuçları ise açıklanmadığı için adaylar bir gelecek planlaması yapamamaktadırlar. Bu süreçte; sınava giren binlerce genç sonuçlarını bekledikleri için kamuda veya özel sektörde başka işlere başvuramamışlardır. Bu, gençlerde bir taraftan da kaygı ve endişe yaratmaktadır. Sonuçlar bir an önce açıklanırsa; kazananlar mesleğine başlayacak, kazanamayanlar ise diğer kamu kurumlarında veya özel sektörde iş arayışlarını sürdüreceklerdir.

Buna göre;

1- POMEM alımıyla ilgili sürecin neredeyse 1 yıldır tamamlanamamasının gerekçesi nedir?

2- 27. Dönem POMEM alımlarıyla ilgili sonuçlar ne zaman açıklanacaktır?

