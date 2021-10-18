Ders kitaplarını inceleyen panelistlerin ücretlerinde iyileştirme

Milli Eğitim Bakanlığı, Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde 15 ekim tarihi itibariyle güncelleştirme yapmıştı. Bakanlık bir açıklama yaparak, yönetmelikte yapılan düzenlemelere yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, ders kitaplarının inceleme süreçlerinde görev alan panelistlerin ücretlerinde iyileştirme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklama şu şekildedir:

Günümüz ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak ve paydaşlarla yapılan işbirliği doğrultusunda daha kaliteli kitapların çocuklarımıza ulaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapıldığı Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 14.10.2021 tarihli ve 31628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde yapılan güncellemeler doğrultusunda;

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uyumlu hale getirilmiştir.

Baskı ve dağıtım hizmetleri için verilen esnek süre ile kamu yararı sağlanmıştır.

Ders kitapları incelenmesine yönelik panelist niteliklerinde düzenlemeler yapılmıştır.

Ders kitaplarının kalitesinin artırılması amacıyla; kitap yazım sürecinde program geliştirme, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik uzmanı bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Dijital ve mekanik içerikleri ilgili alandan eğitim görmüş kişilerce incelenmesinin gerekliliği doğrultusunda "çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı" tanımı eklenmiştir.

Panel sürecinin yüz yüze yapılmasının yanı sıra çevrimiçi ortamlarda da yapılmasına imkan verilmiştir.

Öğrenci çalışma kitaplarının hazırlanmasında eğitim ve öğretimi destekleyici çeşitli elektronik eğitim içeriklerine yer verilmesine imkan sağlanmıştır.

Uluslararası açık kaynaklı elektronik içerik standart ve belirtimlerine yer verilmiştir.

Eser ve eser sahipliği, manevi-mali haklar ve bağlantılı hakların korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Panelistler tarafından nitelikli bir inceleme için makul bir süre sunulmuştur.

Nesnel değerlendirme ölçütleri kullanılmasına imkan verilerek kişisel değerlendirmeler kanıta dayalı hale getirilmiştir.

İnceleme süreçlerinde görevlendirilen panelistlerin almış olduğu ücretlerde iyileştirmeler yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğini indirmek için tıklayınız.