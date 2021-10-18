Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı etkiliyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 10:25
D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.
Bu arada, Bolu kent merkezinde de sis ve sağanak etkili oluyor.
Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti.
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