Ali Koç, Mesut Özil ve Altay, megafonla taraftarlara seslendi!

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatleri olmasına rağmen hıncahınç bir kalabalıkla takımı karşıladı. Fenerbahçe resmi hesaplarından taraftarlara takımın uçak iniş bilgileri paylaşıldı.

'BU TAKIMA GÜVENİYORUZ'

Megafonu ilk olarak eline alan Ali Koç, "Biz Vitor Pereira'nın takımına sonuna kadar güveniyoruz. Bu sene başarılı olacağız. Sizden ricam kayıtsız şartsız desteğinizi sosyal medya alanlarında da sürdürmeniz" ifadelerini kullandı.

'SİZ ARKAMIZDA OLUN'

Taraftara geldikleri için teşekkür eden Mesut Özil, "Herkese tüm takım adına teşekkür ediyorum. Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum sizler de inanın. Perşembe günü elimizden geleni yapıp kazanacağız. Siz arkamızda oldukça inşallah bu takım sezon sonu şampiyon olacak" diye konuştu.

'AÇ OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ'

Taraftardan puan kaybı için af dileyen Altay, "Herkese çok teşekkür ederiz. Sizler sayenizde şu an duygularımız çok kabarık. Sizin ne kadar aç olduğunuzu ve istediğinizi farkındayız. Bizler de bundan sonrası için bugünü bir kenara bırakıp sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu akşam için özür dileriz, inşallah sezon sonu güzel bitecek" açıklamasını yaptı.