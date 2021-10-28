Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Daha önceki yazı dizilerimizde Danıştay Başkanlığının görevden almalara nasıl baktığını ele almış, bu kapsamda 2. Dairenin 2020 ve 2021 yılında vermiş olduğu kararlardan sitemizce temin edilenler üzerinden bazı saptamalar yapmıştık.

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor-1

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor-2

Yazı dizimize Danıştay İdari Dava Dairelerinin 2020 ve 2021 yılında vermiş olduğu kararların analizi ile devam ediyoruz.

Kararlar incelendiğinde;

İdarenin görevden alma konusundaki TAKDİR HAKKININA vurgu yapmakta,

Bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanmasını DAVACIYA YÜKLEMEKTE,

kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığı tespit edilirse dava konusu idari işlemin NEDEN VE AMAÇ yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceğini,

belirtmekte ve AĞIRLIK OLARAK İDARE LEHİNE KARARLAR vermiştir.

Davacı lehine verilen kararlar incelendiğinde İDDK'nın kişi lehine karar vermesinde bazı nüansları gözettiği varsayımı çıkarılabilir:

Örneğin, idarenin "davacının iptal edilen disiplin cezasının halen geçerli olduğuna ilişkin savunması"

İdarece "davacının müdürlüğe atandığı dönemde, atama şartlarından daha fazlasını taşıyan personel varken Kurum Başkanının takdiri ile kendisinin atandığı hususunun ileri sürülmesi" gibi ifadeler yer almaktadır.

Yukarıda İDDK'nın kararlarda vurguladığı temel ilkelerden yola çıkarak; idarelerin savunmayı "sulandırmaları" ve görevden alma işleminin "şahsileştirilmesi" hallerinde davacılar lehine karar verdikleri gibi bir sonuca ulaştırmaktadır. Bu tür davalarda, davacılar hakkında yakaladıkları her fırsatta "disiplin soruşturmaları açılması" gibi durumlarda dikkate alındığında, İDARENİN TAKDİR HAKKINI KABUL EDEN İDDK'NIN; görevden alma işleminin SULANDIRILDIĞI DURUMLARDA idareyi hukuk çizgisine çekmesi doğal bir sonuçtur.

