Hak-İş: Bazı belediyelerde sendikamıza karşı operasyon başlatılıyor

SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Bakan Gül: Yargı mensuplarına ilave terfi verilmesi üzerinde çalışıyoruz
Bakan Gül: Yargı mensuplarına ilave terfi verilmesi üzerinde çalışıyoruz
Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın
Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın
'Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı, belinde sıkıntı var'
'Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı, belinde sıkıntı var'
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek
Kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
Kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün
Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvurdu
Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvurdu
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Hak-İş: Bazı belediyelerde sendikamıza karşı operasyon başlatılıyor

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından CHP'li ve HDP'li belediyelerde konfederasyonlarına ve sendikalarına karşı büyük bir operasyon başlatıldığını, yüz binlerce insanın mağdur edildiğini söyledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 11:12
Yazdır
Hak-İş: Bazı belediyelerde sendikamıza karşı operasyon başlatılıyor

Antalya'da geçen hafta düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş İl Başkanları Kurulu Toplantısı'na katılan Arslan, AA muhabirine, yerel seçim sonrası yeni göreve gelen CHP'li ve HDP'li belediye başkanlarının sendika üyelerine ciddi sıkıntılar yaşattığını ifade etti.

Hak-İş'e bağlı sendikalara üye olanların ya sendikadan istifa etmeye zorlandığını ya da işten çıkarıldığını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Son Ankara'daki yaşadıklarımızla yaklaşık 60 bin üyemiz sendikalarımızdan istifa ettirildi. Sendikamıza üye olan yaklaşık 12 bin 500 arkadaşımız da işten çıkarıldı. Tehditler maalesef hala devam ediyor. İşten çıkan arkadaşlarımız adına açtığımız davalar var, davaları kazandığımız halde işe iade mekanizmalarını işletmiyorlar ve arkadaşlarımız hukuk davalarını kazanmalarına rağmen ne yazık ki işe dönemiyorlar. Başka bir hukuksuzluk da sendika değişikliğini kabul etmeyen arkadaşlarımız sürgünlere gönderiliyor."

- "Sendika değiştirmeyenler ya işten çıkarılıyor ya da sürgün ediliyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesinde de ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Arslan, büyükşehir belediye binası önünde 700 günden fazla süren grev yaptıklarını, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bir gün bile işçilerin yanına gelmediğini belirtti.

Buradaki işçilerin 3 yıldır toplu sözleşmelerinin yapılamadığını aktaran Arslan, çalışanların mağdur edildiğini söyledi.

Sendikadan istifa etmek istemeyenlere de çeşitli mobingler uygulandığını öne süren Arslan, "Sendikal mücadeleyi onuruyla yapan arkadaşlarımız, mesela Antalya'da Gazipaşa ilçesinde çalışıyorsa Kaş'a gönderiliyor, iki ilçenin arasındaki mesafe 450 kilometre. Dolayısıyla sendikalardan koparmak için her türlü baskıyı, mobingi, tehdidi, işten çıkarmayı kullanıyorlar. Kamuoyuna söyledikleriyle yaptıkları ne yazık ki birbiriyle çelişiyor." diye konuştu.

- "Yüz binlerce insanı mağdur ettiler"

Arslan, Bolu, İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediyelerinde de buna benzer operasyonlarla mücadele ettiklerini aktardı.

Zorla sendikadan koparılan ve kendilerine üye oldukları için işten atılarak mağdur edilen üye sayısının 70 binden fazla olduğunu vurgulayan Arslan, "İfade etmekte zorlandığım uygulamaları yapanlar yüz binlerce insanı mağdur ettiler. İş barışını da ülkemizdeki dayanışma ruhunu da ne yazık ki ciddi şekilde yaralamış oldular ama biz bunun peşini bırakmayacağız. Mücadeleye devam inşallah." ifadelerini kullandı.

Silopi'de davaları kazanan işçilerin işe alınmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde davaların büyük bir bölümünün devam ettiğini ve uzlaşmayla 250'nin üzerinde işçinin işe başlatıldığını kaydeden Arslan, Bolu'da da işten çıkan çıkarılanların uzlaşmayla geri döndüğünü bildirdi.

Bazılarının ise sonuç alamayacaklarını düşündükleri için dava açmadıklarını söyleyen Arslan, bu kişilerin daha da mağdur olduğunu ifade etti.

- "Sendikal mücadele ahlaki temeller üzerine olmalı"

Her türlü zorluğa rağmen hiçbir arkadaşlarının işten atılmasına izin vermeyeceklerini, işten çıkarılanlar için de hukuk davasını sürdüreceklerini vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

KAPAT [X]

"Sendikal mücadelede işverenlerle iş birliği yaparak işverenlerin arkasına sığınarak sendikalarımıza saldıranları da asla affetmeyeceğiz, bize yapılanları unutmayacağız. Sendikal mücadeleyi ahlaki temeller üzerine yapmamız gerekiyor. Ahlaki temellerde bizi bağlayan ilkelerimiz var. Çatışmayla, kavgayla değil, bir mücadeleyi yaparken demokratik süreçleri işleterek hukuki haklarımızı kullanarak yapıyoruz. Bizim mücadelemiz farklı bir mücadele. Bunu anlamayanlar, bu konuda bizi ne yazık ki yeterince tanımayanlar başka yöntemleri deniyorlar. Ankara'da olduğu gibi biz buna karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz."

#belediye# CHP# HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan# İŞÇİ# sendika
İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilen isim belli oldu
İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilen isim belli oldu
TÜED Başkanı: Maaş hesaplama sistemi değişmeli
TÜED Başkanı: Maaş hesaplama sistemi değişmeli
ADAÇ'ta kişisel dönüşüm konuşuldu
ADAÇ'ta kişisel dönüşüm konuşuldu
Hisarcıklıoğlu: Enflasyon, faizler ve döviz kurlarındaki sıkıntılarımız sürüyor
Hisarcıklıoğlu: Enflasyon, faizler ve döviz kurlarındaki sıkıntılarımız sürüyor
TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepti
TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepti
Ali Yalçın: Ek gösterge sistematiğinde adaletsizlik var
Ali Yalçın: Ek gösterge sistematiğinde adaletsizlik var

Bu Habere Tepkiniz

4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay Başkanlığı, kadrosunun bulunduğu üniversiteye mecburi hizmeti bulunan araştırma görevlisinin Üniversite Yönetim Kurulu olmaksızın başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmesinin usule uygun olmadığına karar verdi!
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?

Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?

Görevden doğan suç, kamu görevlisinin görevindeki yetkilerini kullanması veya kullanmaması yoluyla islediği suçtur. Suçun işlendiği yer ve zaman önemli değildir.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 6. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 6. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm sonra erdi. 6. bölüm fragmanı izlemek için habere devam edebilirsiniz. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hakkında tüm detaylar...
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Haftanın fırsat ürünleri (19-23)

Haftanın fırsat ürünleri (19-23)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri