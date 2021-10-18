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YÖK'ten mezun olmayan öğrencilere ek sınav hakkı

YÖK Başkanlığı, azami süreden dolayı mezun olamayan öğrenciler iki ek sınav hakkı tanıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ekim 2021 11:20
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YÖK'ten mezun olmayan öğrencilere ek sınav hakkı

YÖK Başkanlığı azami süreden dolayı mezun olamayan öğrenciler için 31 Ocak 2022 tarihine kadar başvurmaları kaydıyla iki ek sınav hakkı tanıdı. İşte resmi yazı

#yök# ek sınav
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