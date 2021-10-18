'İstanbullulara bir söz verdik, taksi plakası ağalığı bitecek dedik'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde taksi alımının 9 kez reddedilmesiyle ilgili sosyal medyada 'Gözünüz bizde olsun' paylaşımı yaptı
Eklenme : 18 Ekim 2021 11:29
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sayısının artırılmasına yönelik tekliflerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 9'uncu kez reddedilmesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun."