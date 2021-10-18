SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Bakan Gül: Yargı mensuplarına ilave terfi verilmesi üzerinde çalışıyoruz
Bakan Gül: Yargı mensuplarına ilave terfi verilmesi üzerinde çalışıyoruz
Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın
Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın
'Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı, belinde sıkıntı var'
'Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı, belinde sıkıntı var'
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek
Kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
Kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün
Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvurdu
Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvurdu
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt:- "ÖTV güncellemesinin olduğu günlerde maalesef çip krizi patlayınca, fabrikalar üretime dönemeyince elimizde stok olmadan yakalandık. İçinden geçtiğimiz süreçte şöyle söylüyorum, bugün araç almayı düşünen birisi aracı buluyorsa alsın, bu dönemi kaçırmasın. Çünkü hangi vadede araçların elimize ulaşacağını bilmiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 13:23
Yazdır
Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın

- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründe geçen yıldan daha fazla bir talep olduğunu ancak çip sorunu nedeniyle stoklarda yeterli araç bulunmadığı için karşılanamadığını belirtti.

Ali Haydar Bozkurt, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs sürecinde yaşanan çip sorununun hala aşılamadığını söyledi.

Çip tedariki sorununun son 6 ayda daha da büyüdüğünü aktaran Bozkurt, "Dünyadaki bazı çip üreticilerinde yaşanan üretim problemleri, üretimin yetmemesi ve birkaç çip üretimi yapan fabrikada çıkan yangınlar sebebiyle giderek büyüdü. İçinden geçtiğimiz süreçte maalesef artık tepe noktasına ulaştı. Özellikle otomotiv sektöründe çok hissediliyor ama aslında başka sektörlerde de etkileri devam ediyor. Şu an içinden geçtiğimiz süreçte bu durumun ne zaman tam anlamıyla çözüleceği konusu da maalesef henüz planlanmış değil. Herkes 7/24 çalışarak üretimin yeniden normal seyrine döneceği süreci planlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Şu an iki senaryo üzerinde konuşulduğuna, iyi senaryonun birkaç ay içerisinde yavaş yavaş da olsa üretimin normal tempoya döneceği, kötü senaryonun ise Aralık 2022'ye kadar bu sıkıntının inişli çıkışlı bir üretim temposuyla devam edeceği yönünde olduğuna işaret eden Bozkurt, "Şu anda hangi senaryo daha yakın derseniz ben kişisel olarak ikisinin ortasında bir yerde olacak diye hissediyorum. Sanki gelecek yılın ortalarından sonra normale dönecekmiş gibi hissediyorum ama bunların hiçbiri net bilgiye dayalı şeyler değil, sadece kişisel tahminim. Umarız ki en kısa sürede çözülür." diye konuştu.

- "Bu sene geçen yıldan daha fazla otomobil satılacaktı"

Sıfır otomobillere talep olduğuna ancak bunu karşılamakta güçlük çektiklerine dikkati çeken Bozkurt, şöyle devam etti:

"Çip krizi yılın yaklaşık 5 ayını hem de en çok satış yapılan 5 ayını etkilediği için şu an beklediğimiz kadar yüksek adetler olmayacak gibi görünüyor. Aslında kasım ve aralık ayında ne kadar otomobil üretilip, bizlere ulaştırılacağını bilemediğimiz için 'yıl sonu şu kadar adetle kapanır' diye tahmin yapmakta güçlük çekiyoruz. Geçen yıla göre bir miktar daha iyi yerde kapanma ihtimali olabilir ama her şey kasım ve aralık ayında gelecek ürün adedine bağlı. Yoksa bu sene geçen yıldan daha fazla otomobil satılacaktı ve otomotiv pazarı büyümüş olacaktı aslında.

Ağustos ayında yapılan ÖTV barem güncellemesinden sonra birçok üründe 50-60 bin lira indirim oldu, talep ciddi anlamda arttı. ÖTV güncellemesinin olduğu günlerde maalesef çip krizi patlayınca, fabrikalar üretime dönemeyince elimizde stok olmadan yakalandık. Tam talebin patladığı dönem ürün olmadı, sektörde böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Geçen yıldan daha yüksek bir talep yaşıyoruz aslında. Umarız kısa sürede sorun çözülsün ve müşterileri otomobillere kavuşturalım."

- "Bugün araç bulan alsın"

Ali Haydar Bozkurt, sıfır otomobil almak isteyenlere de tavsiyede bulunarak, "İçinden geçtiğimiz süreçte şöyle söylüyorum, bugün araç almayı düşünen birisi aracı buluyorsa alsın, bu dönemi kaçırmasın. Çünkü hangi vadede araçların elimize ulaşacağını bilmiyoruz. Araçlar elimize ulaştığı dönem hangi kur seviyesinden fiyatlanacağını bilmiyoruz." dedi.

#Ali Haydar Bozkurt# Malatya# otomobil# toyota
İŞKUR'un en fazla işe yerleştirdiği 3 meslek
İŞKUR'un en fazla işe yerleştirdiği 3 meslek
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Gün ortası döviz fiyatları
Gün ortası döviz fiyatları
Muz üreticileri, 'dal ve raf' arasındaki fiyat farkından şikayetçi
Muz üreticileri, 'dal ve raf' arasındaki fiyat farkından şikayetçi
Türkiye'nin ilk silah test merkezi Konya'ya kuruluyor
Türkiye'nin ilk silah test merkezi Konya'ya kuruluyor

Bu Habere Tepkiniz

4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol
https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?
Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?
Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!
Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!
Sayıştay Başkanlığı, kadrosunun bulunduğu üniversiteye mecburi hizmeti bulunan araştırma görevlisinin Üniversite Yönetim Kurulu olmaksızın başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmesinin usule uygun olmadığına karar verdi!
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?
Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?
Görevden doğan suç, kamu görevlisinin görevindeki yetkilerini kullanması veya kullanmaması yoluyla islediği suçtur. Suçun işlendiği yer ve zaman önemli değildir.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 6. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 6. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm sonra erdi. 6. bölüm fragmanı izlemek için habere devam edebilirsiniz. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hakkında tüm detaylar...
MEB, 6 bin 132 personel alacak
MEB, 6 bin 132 personel alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Haftanın fırsat ürünleri (19-23)
Haftanın fırsat ürünleri (19-23)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri